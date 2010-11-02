RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6684668566866687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:01

  WachtAmRhein написав:Что за беда? Сейчас вот на портмоне комуналку проплатил при помощи эко-максимум, но там без 3д-секьюре оплата идёт, а вот пополнить киевстар уже не могу, так как при попытке запросить пароль альфа сбрасывает соединение!!! Что за нах товарищи??

Зачем было это 3д запускать, если карты не работают?

WachtAmRhein, по карте ЭКО Cash 3D-sec подключен и проверка сервиса выполнялась. Детали в указала в ЛС.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5579
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:05

  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк

Передайте пожалуйста орешкосоздателям: не надо писать что мало сразу при нажании кнопки вывести.

Нужно выдавать список доступных к компенсации покупок, а это сообщение выдавать только тогда, когда человек жмакнет на конкретной покупке.

Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.

Заранее дякую.

curiousobro, ваши пожелания передам.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5579
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:19

  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк

Передайте пожалуйста орешкосоздателям: не надо писать что мало сразу при нажании кнопки вывести.

Нужно выдавать список доступных к компенсации покупок, а это сообщение выдавать только тогда, когда человек жмакнет на конкретной покупке.

Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.

Заранее дякую.

так отображаются ТОЛЬКО доступные к погашению покупки
Другое дело, когда у меня достаточно бонусов на погашение 3..4х покупок и нужно выбрать оптимальный вариант последовательного погашения, шобы хватило на всех...
Нужен оптимизирующий калякулятор с пересчетом с нормирующий коэф. /100*0,805 :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27244
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2172 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:28

  Menwyy написав:
  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк

Передайте пожалуйста орешкосоздателям: не надо писать что мало сразу при нажании кнопки вывести.

Нужно выдавать список доступных к компенсации покупок, а это сообщение выдавать только тогда, когда человек жмакнет на конкретной покупке.

Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.

Заранее дякую.


а в чем профит?

Вы хотите пожмакать по всем своим транзакциям и увидеть то же сообщение?


Вы видите список кошерных покупок (то есть те, по которым возмещение в принципе возможно)

Вы видите суммы этих покупок.

В зависимости от текущей суммы ваших бонусов можно прикидывать и игратся с некоторыми. Сейчас же этого не видно, пока не наберется хорошая сумма бонусов.
curiousobro
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 21.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6684668566866687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, kiril1, MASolomko, octopus, Surz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3376, 3377, 3378
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33779 4162036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 17:17
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1145, 1146, 1147
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11461 1670398
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 16:17
Вкладчик1234
Банк Глобус 1 ... 446, 447, 448
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4479 613561
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 16:14
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66864)
29.01.2019 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.