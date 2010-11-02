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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:01
WachtAmRhein написав:
Что за беда? Сейчас вот на портмоне комуналку проплатил при помощи эко-максимум, но там без 3д-секьюре оплата идёт, а вот пополнить киевстар уже не могу, так как при попытке запросить пароль альфа сбрасывает соединение!!! Что за нах товарищи??
Зачем было это 3д запускать, если карты не работают?
WachtAmRhein, по карте ЭКО Cash 3D-sec подключен и проверка сервиса выполнялась. Детали в указала в ЛС.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:05
curiousobro написав:
Уважаемая Альфабанк
Передайте пожалуйста орешкосоздателям: не надо писать что мало сразу при нажании кнопки вывести.
Нужно выдавать список доступных к компенсации покупок, а это сообщение выдавать только тогда, когда человек жмакнет на конкретной покупке.
Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.
Заранее дякую.
curiousobro, ваши пожелания передам.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:19
curiousobro написав:
Уважаемая Альфабанк
Передайте пожалуйста орешкосоздателям: не надо писать что мало сразу при нажании кнопки вывести.
Нужно выдавать список доступных к компенсации покупок, а это сообщение выдавать только тогда, когда человек жмакнет на конкретной покупке.
Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.
Заранее дякую.
так отображаются ТОЛЬКО доступные к погашению покупки
Другое дело, когда у меня достаточно бонусов на погашение 3..4х покупок и нужно выбрать оптимальный вариант последовательного погашения, шобы хватило на всех...
Нужен оптимизирующий калякулятор с пересчетом с нормирующий коэф. /100*0,805
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:28
Menwyy написав: curiousobro написав:
Уважаемая Альфабанк
Передайте пожалуйста орешкосоздателям: не надо писать что мало сразу при нажании кнопки вывести.
Нужно выдавать список доступных к компенсации покупок, а это сообщение выдавать только тогда, когда человек жмакнет на конкретной покупке.
Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.
Заранее дякую.
а в чем профит?
Вы хотите пожмакать по всем своим транзакциям и увидеть то же сообщение?
Вы видите список кошерных покупок (то есть те, по которым возмещение в принципе возможно)
Вы видите суммы этих покупок.
В зависимости от текущей суммы ваших бонусов можно прикидывать и игратся с некоторыми. Сейчас же этого не видно, пока не наберется хорошая сумма бонусов.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 18:56
i-botanik написав:
26.12.18. в отделение Альфа банка, что на Троещине, решил получить деньги ФГВФЛ. Встречу предварительно назначил через колцентр. Уже имея негативный опыт общения с банком по вопросу возмещения средств из ФГВФЛ (сложно банк расстается с деньгами Фонда), попросил колцентр заказать необходимую сумму и получил заверение, что именно так и будет. Гладко было на бумаге.... Сотрудница банка заявила, что необходимой суммы в кассе нет, а кроме того выплату из Фонда банк производит на карту и снять всю сумму сразу я не смогу,
подтверждаю, все так и происходит, хоть отделение и другое было,
это у них видимо стандарт обслуживания такой
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