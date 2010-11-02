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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:01
WachtAmRhein написав:
Что за беда? Сейчас вот на портмоне комуналку проплатил при помощи эко-максимум, но там без 3д-секьюре оплата идёт, а вот пополнить киевстар уже не могу, так как при попытке запросить пароль альфа сбрасывает соединение!!! Что за нах товарищи??
Зачем было это 3д запускать, если карты не работают?
WachtAmRhein, по карте ЭКО Cash 3D-sec подключен и проверка сервиса выполнялась. Детали в указала в ЛС.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:05
curiousobro написав:
Уважаемая Альфабанк
Передайте пожалуйста орешкосоздателям: не надо писать что мало сразу при нажании кнопки вывести.
Нужно выдавать список доступных к компенсации покупок, а это сообщение выдавать только тогда, когда человек жмакнет на конкретной покупке.
Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.
Заранее дякую.
curiousobro, ваши пожелания передам.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:19
curiousobro написав:
Уважаемая Альфабанк
Передайте пожалуйста орешкосоздателям: не надо писать что мало сразу при нажании кнопки вывести.
Нужно выдавать список доступных к компенсации покупок, а это сообщение выдавать только тогда, когда человек жмакнет на конкретной покупке.
Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.
Заранее дякую.
так отображаются ТОЛЬКО доступные к погашению покупки
Другое дело, когда у меня достаточно бонусов на погашение 3..4х покупок и нужно выбрать оптимальный вариант последовательного погашения, шобы хватило на всех...
Нужен оптимизирующий калякулятор с пересчетом с нормирующий коэф. /100*0,805
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:28
Menwyy написав: curiousobro написав:
Уважаемая Альфабанк
Передайте пожалуйста орешкосоздателям: не надо писать что мало сразу при нажании кнопки вывести.
Нужно выдавать список доступных к компенсации покупок, а это сообщение выдавать только тогда, когда человек жмакнет на конкретной покупке.
Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.
Заранее дякую.
а в чем профит?
Вы хотите пожмакать по всем своим транзакциям и увидеть то же сообщение?
Вы видите список кошерных покупок (то есть те, по которым возмещение в принципе возможно)
Вы видите суммы этих покупок.
В зависимости от текущей суммы ваших бонусов можно прикидывать и игратся с некоторыми. Сейчас же этого не видно, пока не наберется хорошая сумма бонусов.
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curiousobro
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Додано: Вів 29 січ, 2019 18:56
i-botanik написав:
26.12.18. в отделение Альфа банка, что на Троещине, решил получить деньги ФГВФЛ. Встречу предварительно назначил через колцентр. Уже имея негативный опыт общения с банком по вопросу возмещения средств из ФГВФЛ (сложно банк расстается с деньгами Фонда), попросил колцентр заказать необходимую сумму и получил заверение, что именно так и будет. Гладко было на бумаге.... Сотрудница банка заявила, что необходимой суммы в кассе нет, а кроме того выплату из Фонда банк производит на карту и снять всю сумму сразу я не смогу,
подтверждаю, все так и происходит, хоть отделение и другое было,
это у них видимо стандарт обслуживания такой
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:12
Alfa_Bank написав: VetalUA написав:
Alfa_Bank написав:
25.01.2019 передали дані для зарахування. В зв’язку з великою кількістю клієнтів, винагорода виплачена поки частково. У вашому випадку донарахування буде до кінця січня або в першій половині лютого.
оператор горячей линии сообщил до 16.02 выплаты, правда?
VetalUA, добрый день. На данный момент, есть информация, что если кешбек не зачислен, доначисление - будет до конца этого месяца или в первой половине февраля. Дата 16.02 не фигурирует.
а какие крайние сроки? почему так тупо организовали акцию и не выплатили вовремя?
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:36
i-botanik написав:
26.12.18. в отделение Альфа банка, что на Троещине, решил получить деньги ФГВФЛ. Встречу предварительно назначил через колцентр.
Закончилось в этом отделении все тем, что я тут же написал жалобу на имя Председателя правления Альфа банка, зарегистрировал ее и попросил отправить по инстанции.
То Ви поскаржились на кривдника самому кривднику. І на яку відповідь Ви місяць очікували?
Мав подібний до Вашого клопіт у ТАСкомі. Спочатку вмовляння відкрити депозит, потім - нема потрібної суми. Попередив, отримаєте скаргу. - Ну зайдіть після обіду, але не обіцяю.
Поки чекав "після обіду", вирішив зателефонувати до ФГВФО. На диво, дуже впевнена відповідь дівчинки з КЦ: "Не будуть віддавати - одразу дзвоніть до нас".
Гроші мені таки виплатили без втручання Фонду. Але нехтувати за необхідністю його допомогою не варто. Банк - лише посередник у передачі коштів і, за наявності скарг, ризикує перестати ним бути.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 23:23
Людина з вулиці написав: i-botanik написав:
26.12.18. в отделение Альфа банка, что на Троещине, решил получить деньги ФГВФЛ. Встречу предварительно назначил через колцентр.
Закончилось в этом отделении все тем, что я тут же написал жалобу на имя Председателя правления Альфа банка, зарегистрировал ее и попросил отправить по инстанции.
То Ви поскаржились на кривдника самому кривднику. І на яку відповідь Ви місяць очікували?
Человек думал что это перегибы на местах.Откуда ж ему знать что это системный подход такой в банке по отношению к клиентам.Теперь будет знать. Получит очередную отписку за подписью начальника отдела претензионной работы. Не царское это дело председателю вникать в проблемы клиента.
Востаннє редагувалось посетитель
в Вів 29 січ, 2019 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 23:26
И кстати чем там закончилось дело с 12тью тысячами самовольно списанными алой?
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