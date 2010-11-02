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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 02:02
Re: Альфа-Банк
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Додано: Сер 30 січ, 2019 02:05
Re: Альфа-Банк
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..ну неужели вы считаете что их целью при создании этой никчемной программы лояльности, было...ваше удобство ?)
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