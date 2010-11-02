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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6685668666876688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 02:02

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:конечпоки пока не сделали

..
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 02:05

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:конечпоки пока не сделали

..
  curiousobro написав:Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.

..ну неужели вы считаете что их целью при создании этой никчемной программы лояльности, было...ваше удобство ?) :roll:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7069
З нами з: 15.08.12
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
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  #<1 ... 6685668666876688
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