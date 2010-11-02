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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 02:02
curiousobro написав:
конечпоки пока не сделали
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Додано: Сер 30 січ, 2019 02:05
curiousobro написав:
конечпоки пока не сделали
..
curiousobro написав:
Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.
..ну неужели вы считаете что их целью при создании этой никчемной программы лояльности, было...ваше удобство ?)
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Додано: Сер 30 січ, 2019 06:09
посетитель написав:
И кстати чем там закончилось дело с 12тью тысячами самовольно списанными алой?
Написали, что держателю карты предложили обратиться в коммунальную службу. Дальше продолжение не известно.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 07:03
По Алле и фонду.
Фонд как то назначил выплаты в обед. Увидел новость, когда шел мимо отделения Альфа.
Отдали под фонд без всяких вопросов и предзаказов.
Так тогда еще не было АСВ.
Говнистое отделение - обратись в другой банк. Их 11, тех агентов.
А вон в примате и вовсе, не вставая с дивана, коллеги получали переводы от вор ушилина.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 30 січ, 2019 08:35
VetalUA написав: Alfa_Bank написав:
а какие крайние сроки? почему так тупо организовали акцию и не выплатили вовремя?
VetalUA , доброе утро. Доначисление - будет до конца этого месяца или в первой половине февраля (обещают сегодня-завтра).
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Alfa_Bank
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