Додано: Сер 30 січ, 2019 08:51

-VICTOR- написав: curiousobro написав: конечпоки пока не сделали конечпоки пока не сделали

.. curiousobro написав: Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы. Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.

..ну неужели вы считаете что их целью при создании этой никчемной программы лояльности, было...ваше удобство ?) ....ну неужели вы считаете что их целью при создании этой никчемной программы лояльности, было...ваше удобство ?)

Ну почему сразу никчёмнойВы просто не умеете/желаете их готовить.Уже приводил пример симы. там тоже все не радужно. Нужно отслеживать когда подбросят нужных сертификатов или денег на коммунальные или пополняшек тилипона. Тут немного оно по другому и список доступных покупок был бы аналогом этих вот сертификатов, пополняшек и тд.А за счёт участия в орехах дебетовой и вовсе интересно получается. Есть выбор получить живыми деньгами, но потерять пару грн на КБ или не теряя КБ гасить задолженность.