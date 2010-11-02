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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6685668666876688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 02:02

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:конечпоки пока не сделали

..
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 02:05

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:конечпоки пока не сделали

..
  curiousobro написав:Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.

..ну неужели вы считаете что их целью при создании этой никчемной программы лояльности, было...ваше удобство ?) :roll:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 06:09

Re: Альфа-Банк

  посетитель написав:И кстати чем там закончилось дело с 12тью тысячами самовольно списанными алой?
Написали, что держателю карты предложили обратиться в коммунальную службу. Дальше продолжение не известно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 07:03

По Алле и фонду.
Фонд как то назначил выплаты в обед. Увидел новость, когда шел мимо отделения Альфа.
Отдали под фонд без всяких вопросов и предзаказов.
Так тогда еще не было АСВ.
Говнистое отделение - обратись в другой банк. Их 11, тех агентов.

А вон в примате и вовсе, не вставая с дивана, коллеги получали переводы от вор ушилина.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:35

  VetalUA написав:
  Alfa_Bank написав:а какие крайние сроки? почему так тупо организовали акцию и не выплатили вовремя?

VetalUA , доброе утро. Доначисление - будет до конца этого месяца или в первой половине февраля (обещают сегодня-завтра).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:51

  -VICTOR- написав:
  curiousobro написав:конечпоки пока не сделали

..
  curiousobro написав:Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.

..ну неужели вы считаете что их целью при создании этой никчемной программы лояльности, было...ваше удобство ?) :roll:

Ну почему сразу никчёмной :)

Вы просто не умеете/желаете их готовить.

Уже приводил пример симы. там тоже все не радужно. Нужно отслеживать когда подбросят нужных сертификатов или денег на коммунальные или пополняшек тилипона. Тут немного оно по другому и список доступных покупок был бы аналогом этих вот сертификатов, пополняшек и тд.
А за счёт участия в орехах дебетовой и вовсе интересно получается. Есть выбор получить живыми деньгами, но потерять пару грн на КБ или не теряя КБ гасить задолженность.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:39

Re: Альфа-Банк

Я с огромным интересом жду 1 февраля - очень хочется узнать, что за категории там будут. Подключением Максимума в программу доволен :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:41

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Скорее всего, у вас нет операции, которая подходит для вывода бонусов (к возврату доступны операции, которые были проведены за последние 30 календарных дней, по операции клиент получил бонусы, прошли по выписке и с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней).
вот для каких клиентов придуман такой квест? :lol:
если уж хотите снизить КБ, то можно сделать это прозрачно и честно по отношению к клиенту, а не бесить его - згоду на такие извращения он вам точно не давал :wink:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:06

  MASolomko написав:
  посетитель написав:И кстати чем там закончилось дело с 12тью тысячами самовольно списанными алой?
Написали, что держателю карты предложили обратиться в коммунальную службу. Дальше продолжение не известно.

Ну этот посыл я видел :). Думал дальше что то было так как тут заверяли что разберутся. Ясно в общем.Ала не уиновата.
Резюме:несите ваши денежки...а потом ищите их где хотите...Но наших людей это конечно не остановит так как случиться такое может с каждым, но никак не с ним )))
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:08

  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:Скорее всего, у вас нет операции, которая подходит для вывода бонусов (к возврату доступны операции, которые были проведены за последние 30 календарных дней, по операции клиент получил бонусы, прошли по выписке и с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней).
вот для каких клиентов придуман такой квест? :lol:
если уж хотите снизить КБ, то можно сделать это прозрачно и честно по отношению к клиенту, а не бесить его - згоду на такие извращения он вам точно не давал :wink:

У Аллы все придумано, что бы у клиента мозги не атрофировались. Буду тренировать. :D
И если удалось не попасть на комиссии и еще кэшбек срубить- двойная выгода. И мозги потренировал и деньги получил. Профит. :lol:
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