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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 02:02
curiousobro написав:
конечпоки пока не сделали
..
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Додано: Сер 30 січ, 2019 02:05
curiousobro написав:
конечпоки пока не сделали
..
curiousobro написав:
Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.
..ну неужели вы считаете что их целью при создании этой никчемной программы лояльности, было...ваше удобство ?)
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Додано: Сер 30 січ, 2019 06:09
посетитель написав:
И кстати чем там закончилось дело с 12тью тысячами самовольно списанными алой?
Написали, что держателю карты предложили обратиться в коммунальную службу. Дальше продолжение не известно.
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MASolomko
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Додано: Сер 30 січ, 2019 07:03
По Алле и фонду.
Фонд как то назначил выплаты в обед. Увидел новость, когда шел мимо отделения Альфа.
Отдали под фонд без всяких вопросов и предзаказов.
Так тогда еще не было АСВ.
Говнистое отделение - обратись в другой банк. Их 11, тех агентов.
А вон в примате и вовсе, не вставая с дивана, коллеги получали переводы от вор ушилина.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 30 січ, 2019 08:35
VetalUA написав: Alfa_Bank написав:
а какие крайние сроки? почему так тупо организовали акцию и не выплатили вовремя?
VetalUA , доброе утро. Доначисление - будет до конца этого месяца или в первой половине февраля (обещают сегодня-завтра).
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Alfa_Bank
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1
Додано: Сер 30 січ, 2019 08:51
-VICTOR- написав: curiousobro написав:
конечпоки пока не сделали
..
curiousobro написав:
Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.
..ну неужели вы считаете что их целью при создании этой никчемной программы лояльности, было...ваше удобство ?)
Ну почему сразу никчёмной
Вы просто не умеете/желаете их готовить.
Уже приводил пример симы. там тоже все не радужно. Нужно отслеживать когда подбросят нужных сертификатов или денег на коммунальные или пополняшек тилипона. Тут немного оно по другому и список доступных покупок был бы аналогом этих вот сертификатов, пополняшек и тд.
А за счёт участия в орехах дебетовой и вовсе интересно получается. Есть выбор получить живыми деньгами, но потерять пару грн на КБ или не теряя КБ гасить задолженность.
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curiousobro
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1
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:39
Я с огромным интересом жду 1 февраля - очень хочется узнать, что за категории там будут. Подключением Максимума в программу доволен
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Vorlon
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Додано: Сер 30 січ, 2019 09:41
Alfa_Bank написав:
Скорее всего, у вас нет операции, которая подходит для вывода бонусов (к возврату доступны операции, которые были проведены за последние 30 календарных дней, по операции клиент получил бонусы, прошли по выписке и с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней).
вот для каких клиентов придуман такой квест?
если уж хотите снизить КБ, то можно сделать это прозрачно и честно по отношению к клиенту, а не бесить его - згоду на такие извращения он вам точно не давал
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yuri1978
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Додано: Сер 30 січ, 2019 10:06
MASolomko написав: посетитель написав:
И кстати чем там закончилось дело с 12тью тысячами самовольно списанными алой?
Написали, что держателю карты предложили обратиться в коммунальную службу. Дальше продолжение не известно.
Ну этот посыл я видел
. Думал дальше что то было так как тут заверяли что разберутся. Ясно в общем.Ала не уиновата.
Резюме:несите ваши денежки...а потом ищите их где хотите...Но наших людей это конечно не остановит так как случиться такое может с каждым, но никак не с ним )))
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Додано: Сер 30 січ, 2019 10:08
yuri1978 написав: Alfa_Bank написав:
Скорее всего, у вас нет операции, которая подходит для вывода бонусов (к возврату доступны операции, которые были проведены за последние 30 календарных дней, по операции клиент получил бонусы, прошли по выписке и с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней).
вот для каких клиентов придуман такой квест?
если уж хотите снизить КБ, то можно сделать это прозрачно и честно по отношению к клиенту, а не бесить его - згоду на такие извращения он вам точно не давал
У Аллы все придумано, что бы у клиента мозги не атрофировались. Буду тренировать.
И если удалось не попасть на комиссии и еще кэшбек срубить- двойная выгода. И мозги потренировал и деньги получил. Профит.
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lel
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