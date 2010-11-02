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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6687668866896690>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:32

из баланса исчезло 1560 грн

сегодня закончился и упал на карт счет депозит , пришла СМС "возвращено 4342 грн , доступно 8795 грн". Защел в инет банкинг открыть новый депо , а там баланс 7235 грн. Не хватает в аккурат 1560 грн которые я два дня назад заводил на этот карт счет с целью положить в Алле на депо. Представитель банка помогите разрбраться!
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:39

  v_matsenko написав:сегодня закончился и упал на карт счет депозит , пришла СМС "возвращено 4342 грн , доступно 8795 грн". Защел в инет банкинг открыть новый депо , а там баланс 7235 грн. Не хватает в аккурат 1560 грн которые я два дня назад заводил на этот карт счет с целью положить в Алле на депо. Представитель банка помогите разрбраться!

v_matsenko, добрый день. Все проверю, отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:48

Re: Альфа-Банк

  посетитель написав:Ну этот посыл я видел :). Думал дальше что то было так как тут заверяли что разберутся.
Последнее сообщения по этому инциденту были размещены в начале этого месяца. История замерла на сообщении от представителя. Ждем продолжения от держателя карты... Не переключайте канал.)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:04

  Alfa_Bank написав:
  VetalUA написав:
  Alfa_Bank написав:а какие крайние сроки? почему так тупо организовали акцию и не выплатили вовремя?

VetalUA , доброе утро. Доначисление - будет до конца этого месяца или в первой половине февраля (обещают сегодня-завтра).

50грн сегодня прилетели
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:31

  Vorlon написав:Я с огромным интересом жду 1 февраля - очень хочется узнать, что за категории там будут. Подключением Максимума в программу доволен :D

а в январе какими категориями пользовались? Я никакими :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:32

clientage
Кино, такси :D

P.S. Но кидать денежку на карту перед поездкой конечно дико неудобно :(
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 30 січ, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:33

  clientage написав:
  Vorlon написав:Я с огромным интересом жду 1 февраля - очень хочется узнать, что за категории там будут. Подключением Максимума в программу доволен :D

а в январе какими категориями пользовались? Я никакими :(


Я кстати тоже с интересом жду какими категориями не буду пользоваться в феврале. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:41

  clientage написав:а в январе какими категориями пользовались? Я никакими

Так вроде 3д уже работает, и можно подключить к такси.
Жаль только, ехать некуда.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:52

wig
А что, без 3D совсем нельзя? :? В Убере вон можно выбрать Google Pay и пользоваться теми картами, что уже там есть...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:54

Шановний представник банку!
Підскажіть як діяти в ситуації коли втратив ПІН код на карту Максимум та карту Комфорт. Відновити не можу! Через МАБ неможливо, пишеться що можна змінити через банкомат, але тільки при наявності існуючого ПІНа?
joik
 
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