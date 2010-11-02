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Альфа-Банк
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Додано: Сер 30 січ, 2019 10:32
сегодня закончился и упал на карт счет депозит , пришла СМС "возвращено 4342 грн , доступно 8795 грн". Защел в инет банкинг открыть новый депо , а там баланс 7235 грн. Не хватает в аккурат 1560 грн которые я два дня назад заводил на этот карт счет с целью положить в Алле на депо. Представитель банка помогите разрбраться!
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v_matsenko
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Додано: Сер 30 січ, 2019 10:39
v_matsenko написав:
сегодня закончился и упал на карт счет депозит , пришла СМС "возвращено 4342 грн , доступно 8795 грн". Защел в инет банкинг открыть новый депо , а там баланс 7235 грн. Не хватает в аккурат 1560 грн которые я два дня назад заводил на этот карт счет с целью положить в Алле на депо. Представитель банка помогите разрбраться!
v_matsenko, добрый день. Все проверю, отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 січ, 2019 10:48
посетитель написав:
Ну этот посыл я видел
. Думал дальше что то было так как тут заверяли что разберутся.
Последнее сообщения по этому инциденту были размещены в начале этого месяца. История замерла на сообщении от представителя. Ждем продолжения от держателя карты... Не переключайте канал.)
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MASolomko
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:04
Alfa_Bank написав: VetalUA написав: Alfa_Bank написав:
а какие крайние сроки? почему так тупо организовали акцию и не выплатили вовремя?
VetalUA , доброе утро. Доначисление - будет до конца этого месяца или в первой половине февраля (обещают сегодня-завтра).
50грн сегодня прилетели
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vollena71
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:31
Vorlon написав:
Я с огромным интересом жду 1 февраля - очень хочется узнать, что за категории там будут. Подключением Максимума в программу доволен
а в январе какими категориями пользовались? Я никакими
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:32
clientage
Кино, такси
P.S. Но кидать денежку на карту перед поездкой конечно дико неудобно
Востаннє редагувалось Vorlon
в Сер 30 січ, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:41
clientage написав:
а в январе какими категориями пользовались? Я никакими
Так вроде 3д уже работает, и можно подключить к такси.
Жаль только, ехать некуда.
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wig
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:52
wig
А что, без 3D совсем нельзя?
В Убере вон можно выбрать Google Pay и пользоваться теми картами, что уже там есть...
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Vorlon
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:54
Шановний представник банку!
Підскажіть як діяти в ситуації коли втратив ПІН код на карту Максимум та карту Комфорт. Відновити не можу! Через МАБ неможливо, пишеться що можна змінити через банкомат, але тільки при наявності існуючого ПІНа?
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joik
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