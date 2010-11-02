RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6688668966906691>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:56

  Vorlon написав:clientage
Кино, такси :D

P.S. Но кидать денежку на карту перед поездкой конечно дико неудобно :(

Я вот думаю в Убере зарегиться водилой, а то часто порожняком иду 15..20км.
А так будет КБ от.. Убера :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27257
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2175 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:57

  joik написав:Шановний представник банку!
Підскажіть як діяти в ситуації коли втратив ПІН код на карту Максимум та карту Комфорт. Відновити не можу! Через МАБ неможливо, пишеться що можна змінити через банкомат, але тільки при наявності існуючого ПІНа?

Выпустите допку, эт нашару :idea:
А основную положите на полку, мона и не блокировать
Вот тока нуна уточнить будет ли в Кэш'Ю участвовать допка :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27257
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2175 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:11

  clientage написав:
  joik написав:Шановний представник банку!
Підскажіть як діяти в ситуації коли втратив ПІН код на карту Максимум та карту Комфорт. Відновити не можу! Через МАБ неможливо, пишеться що можна змінити через банкомат, але тільки при наявності існуючого ПІНа?

Выпустите допку, эт нашару :idea:
А основную положите на полку, мона и не блокировать
Вот тока нуна уточнить будет ли в Кэш'Ю участвовать допка :!:

ПІН Алла відновлює через теплу лінію...шляхом придумування клієнтом нового.
Передзвоніть Аллі...вона підкаже.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27494
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:11

  joik написав:Шановний представник банку!
Підскажіть як діяти в ситуації коли втратив ПІН код на карту Максимум та карту Комфорт. Відновити не можу! Через МАБ неможливо, пишеться що можна змінити через банкомат, але тільки при наявності існуючого ПІНа?

joik, доброго дня. Змінити ПІН-код також можна при дзвінку на лінію 0 800 50 27 47 (необхідно телефонувати з зареєстрованого номеру, знати номер паспорту та останні 4 цифри картки).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:19

Alfa_Bank
Дуже вдячний за відповідь та оперативність.
joik
 
Повідомлень: 57
З нами з: 24.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:20

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Я вот думаю в Убере зарегиться водилой, а то часто порожняком иду 15..20км.
А так будет КБ от.. Убера :mrgreen:

Расскажете опыт))
А еще в убере готовьтесь к двойной конвертации и комиссии от Аллы за конвертацию)
alik03
 
Повідомлень: 364
З нами з: 13.12.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:24

alik03
Даже 10% чистыми из-за конвертации и оплаты с дебетки - это отлично! :)
Vorlon
 
Повідомлень: 6408
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:28

  joik написав:Alfa_Bank
Дуже вдячний за відповідь та оперативність.

joik, завжди приємно бути корисною :D
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:46

  clientage написав:
  Vorlon написав:clientage
Кино, такси :D

P.S. Но кидать денежку на карту перед поездкой конечно дико неудобно :(

Я вот думаю в Убере зарегиться водилой, а то часто порожняком иду 15..20км.
А так будет КБ от.. Убера :mrgreen:


а шо там никакой лицензии не надо?
просто зарегился и бомби :) ?
v57
 
Повідомлень: 2000
З нами з: 14.03.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59

  v57 написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:clientage
Кино, такси :D

P.S. Но кидать денежку на карту перед поездкой конечно дико неудобно :(

Я вот думаю в Убере зарегиться водилой, а то часто порожняком иду 15..20км.
А так будет КБ от.. Убера :mrgreen:


а шо там никакой лицензии не надо?
просто зарегился и бомби :) ?

А шо, уже если сотка дохода за 2..3 дня, которая ели-ели покрывает аммортизацию то нужна и лицензия. Ну подам декларашку раз в год, на 5000..6000грн годового дохода, хай радуются :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27257
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2175 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6688668966906691>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Computer, imlex, Kevin, lel, Stringer і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 447, 448, 449
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4483 614164
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 13:03
vollena71
Юнекс Банк 1 ... 158, 159, 160
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1594 346421
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 12:13
ivanm94
А-Банк 1 ... 1145, 1146, 1147
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11463 1671030
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 11:38
reef

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (329)
30.01.2019 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.