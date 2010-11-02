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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:56
Vorlon написав:clientage
Кино, такси
P.S. Но кидать денежку на карту перед поездкой конечно дико неудобно
Я вот думаю в Убере зарегиться водилой, а то часто порожняком иду 15..20км.
А так будет КБ от.. Убера
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:57
joik написав:
Шановний представник банку!
Підскажіть як діяти в ситуації коли втратив ПІН код на карту Максимум та карту Комфорт. Відновити не можу! Через МАБ неможливо, пишеться що можна змінити через банкомат, але тільки при наявності існуючого ПІНа?
Выпустите допку, эт нашару
А основную положите на полку, мона и не блокировать
Вот тока нуна уточнить будет ли в Кэш'Ю участвовать допка
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:11
clientage написав: joik написав:
Шановний представник банку!
Підскажіть як діяти в ситуації коли втратив ПІН код на карту Максимум та карту Комфорт. Відновити не можу! Через МАБ неможливо, пишеться що можна змінити через банкомат, але тільки при наявності існуючого ПІНа?
Выпустите допку, эт нашару
А основную положите на полку, мона и не блокировать
Вот тока нуна уточнить будет ли в Кэш'Ю участвовать допка
ПІН Алла відновлює через теплу лінію...шляхом придумування клієнтом нового.
Передзвоніть Аллі...вона підкаже.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:11
joik написав:
Шановний представник банку!
Підскажіть як діяти в ситуації коли втратив ПІН код на карту Максимум та карту Комфорт. Відновити не можу! Через МАБ неможливо, пишеться що можна змінити через банкомат, але тільки при наявності існуючого ПІНа?
joik, доброго дня. Змінити ПІН-код також можна при дзвінку на лінію 0 800 50 27 47 (необхідно телефонувати з зареєстрованого номеру, знати номер паспорту та останні 4 цифри картки).
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:19
Alfa_Bank
Дуже вдячний за відповідь та оперативність.
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joik
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:20
clientage написав:
Я вот думаю в Убере зарегиться водилой, а то часто порожняком иду 15..20км.
А так будет КБ от.. Убера
Расскажете опыт))
А еще в убере готовьтесь к двойной конвертации и комиссии от Аллы за конвертацию)
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:24
alik03
Даже 10% чистыми из-за конвертации и оплаты с дебетки - это отлично!
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Vorlon
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:28
joik написав:Alfa_Bank
Дуже вдячний за відповідь та оперативність.
joik, завжди приємно бути корисною
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:46
clientage написав: Vorlon написав:clientage
Кино, такси
P.S. Но кидать денежку на карту перед поездкой конечно дико неудобно
Я вот думаю в Убере зарегиться водилой, а то часто порожняком иду 15..20км.
А так будет КБ от.. Убера
а шо там никакой лицензии не надо?
просто зарегился и бомби
?
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v57
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59
v57 написав: clientage написав: Vorlon написав:clientage
Кино, такси
P.S. Но кидать денежку на карту перед поездкой конечно дико неудобно
Я вот думаю в Убере зарегиться водилой, а то часто порожняком иду 15..20км.
А так будет КБ от.. Убера
а шо там никакой лицензии не надо?
просто зарегился и бомби
?
А шо, уже если сотка дохода за 2..3 дня, которая ели-ели покрывает аммортизацию то нужна и лицензия. Ну подам декларашку раз в год, на 5000..6000грн годового дохода, хай радуются
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Сер 30 січ, 2019 11:38
reef
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