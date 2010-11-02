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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:07
clientage написав:
сотка дохода за 2..3 дня,
сотка долларов?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:21
vitaliian написав: clientage написав:
сотка дохода за 2..3 дня,
сотка долларов?
фунтов... украинских
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Сер 30 січ, 2019 11:38
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