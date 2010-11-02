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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6688668966906691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:07

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:сотка дохода за 2..3 дня,
сотка долларов?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:21

  vitaliian написав:
  clientage написав:сотка дохода за 2..3 дня,
сотка долларов?

фунтов... украинских :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:30

из баланса ничего не исчезло

  v_matsenko написав:из баланса исчезло 1560 грн
сегодня закончился и упал на карт счет депозит , пришла СМС "возвращено 4342 грн , доступно 8795 грн". Защел в инет банкинг открыть новый депо , а там баланс 7235 грн. Не хватает в аккурат 1560 грн которые я два дня назад заводил на этот карт счет с целью положить в Алле на депо. Представитель банка помогите разрбраться!

Вопрос решен, позвонили из колл центра и обьяснили что при поступлении денег (1560 грн) из Привата они задвоились в балансе и неправильно отображались в СМС. Я посчитал на калькуляторе все операции от момента когда на счету (после открытия депозита 27.12.2018) были копейки и до текущего дня - все в балансе отражено верно. Т.Е. в СМС ках почему то отражался баланс с задвоенной суммой перевода, а из баланса ничего не исчезло и не потерялось
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:36

Re: Альфа-Банк

камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре?
что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:01

  yuri1978 написав:камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре?
что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )

yuri1978, добрый день. Комиссия за неактивный счет удерживается, если по счету более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции, остаток средств на счете на дату списания комиссии не превышает 16 долларов США (для карты в долларах).
Alfa_Bank
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