сотка долларов?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:07
Re: Альфа-Банк
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:21
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:30
из баланса ничего не исчезло
Вопрос решен, позвонили из колл центра и обьяснили что при поступлении денег (1560 грн) из Привата они задвоились в балансе и неправильно отображались в СМС. Я посчитал на калькуляторе все операции от момента когда на счету (после открытия депозита 27.12.2018) были копейки и до текущего дня - все в балансе отражено верно. Т.Е. в СМС ках почему то отражался баланс с задвоенной суммой перевода, а из баланса ничего не исчезло и не потерялось
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:36
Re: Альфа-Банк
камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре?
что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:01
yuri1978, добрый день. Комиссия за неактивный счет удерживается, если по счету более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции, остаток средств на счете на дату списания комиссии не превышает 16 долларов США (для карты в долларах).
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