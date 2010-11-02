RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6689669066916692>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:07

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:сотка дохода за 2..3 дня,
сотка долларов?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 574
З нами з: 06.04.16
Подякував: 179 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:21

  vitaliian написав:
  clientage написав:сотка дохода за 2..3 дня,
сотка долларов?

фунтов... украинских :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27261
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2175 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:30

из баланса ничего не исчезло

  v_matsenko написав:из баланса исчезло 1560 грн
сегодня закончился и упал на карт счет депозит , пришла СМС "возвращено 4342 грн , доступно 8795 грн". Защел в инет банкинг открыть новый депо , а там баланс 7235 грн. Не хватает в аккурат 1560 грн которые я два дня назад заводил на этот карт счет с целью положить в Алле на депо. Представитель банка помогите разрбраться!

Вопрос решен, позвонили из колл центра и обьяснили что при поступлении денег (1560 грн) из Привата они задвоились в балансе и неправильно отображались в СМС. Я посчитал на калькуляторе все операции от момента когда на счету (после открытия депозита 27.12.2018) были копейки и до текущего дня - все в балансе отражено верно. Т.Е. в СМС ках почему то отражался баланс с задвоенной суммой перевода, а из баланса ничего не исчезло и не потерялось
v_matsenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 01.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:36

Re: Альфа-Банк

камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре?
что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )
yuri1978
 
Повідомлень: 807
З нами з: 14.01.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:01

  yuri1978 написав:камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре?
что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )

yuri1978, добрый день. Комиссия за неактивный счет удерживается, если по счету более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции, остаток средств на счете на дату списания комиссии не превышает 16 долларов США (для карты в долларах).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5587
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:18

  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре?
что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )

yuri1978, добрый день. Комиссия за неактивный счет удерживается, если по счету более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции, остаток средств на счете на дату списания комиссии не превышает 16 долларов США (для карты в долларах).
приход/уход депозита считается за финоперацию?
достаточно ли будет 1 доллар внести на счет и отправить его на дохсейф, чтобы избежать платы за неактивность?
yuri1978
 
Повідомлень: 807
З нами з: 14.01.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:32

  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре?
что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )

yuri1978, добрый день. Комиссия за неактивный счет удерживается, если по счету более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции, остаток средств на счете на дату списания комиссии не превышает 16 долларов США (для карты в долларах).
приход/уход депозита считается за финоперацию?
достаточно ли будет 1 доллар внести на счет и отправить его на дохсейф, чтобы избежать платы за неактивность?

Зачисление процентов по депозиту / возврат депозита, наличное / безналичное пополнение счета считаются финансовыми операциями. Поэтому, если внесете 1 доллар – это активная операция, комиссии не будет. Если 1 доллар уже был на счете, и вы переведете его на доходный сейф / снимете с доходного сейфа – это не активная финансовая операция и комиссия будет списана (операции с/на Доходный сейф не являются активными).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5587
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:44

  clientage написав:Выпустите допку, эт нашару :idea:
А основную положите на полку, мона и не блокировать
Вот тока нуна уточнить будет ли в Кэш'Ю участвовать допка

Актуально, ведь с февраля можно отхватить добку с чипом.
Будет ли на нее орех?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3946
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:07

  wig написав:
  clientage написав:Выпустите допку, эт нашару :idea:
А основную положите на полку, мона и не блокировать
Вот тока нуна уточнить будет ли в Кэш'Ю участвовать допка

Актуально, ведь с февраля можно отхватить добку с чипом.
Будет ли на нее орех?

wig, добрый день. Бонусы по дополнительным картам по программе лояльности Кеш'Ю начисляются.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5587
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:08

yuri1978
Комиссия за неактивность в минус не списывается (то есть если у Вас на карте ноль- спишется ноль, пункт 18 тарифов https://alfabank.ua/upload/Tarrifs-comf ... .12.18.pdf). Соответственно долг не накапливается, т.е. о депозите можете не волноваться).
Gost2013
 
Повідомлень: 105
З нами з: 15.09.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6689669066916692>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, jay2004, reef і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1145, 1146, 1147
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11465 1671184
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 16:31
reef
Идея Банк 1 ... 1579, 1580, 1581
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15801 2249258
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 15:15
clientage
Банк Глобус 1 ... 447, 448, 449
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4483 614272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 13:03
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11466)
30.01.2019 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.