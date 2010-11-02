v_matsenko написав:из баланса исчезло 1560 грн сегодня закончился и упал на карт счет депозит , пришла СМС "возвращено 4342 грн , доступно 8795 грн". Защел в инет банкинг открыть новый депо , а там баланс 7235 грн. Не хватает в аккурат 1560 грн которые я два дня назад заводил на этот карт счет с целью положить в Алле на депо. Представитель банка помогите разрбраться!
Вопрос решен, позвонили из колл центра и обьяснили что при поступлении денег (1560 грн) из Привата они задвоились в балансе и неправильно отображались в СМС. Я посчитал на калькуляторе все операции от момента когда на счету (после открытия депозита 27.12.2018) были копейки и до текущего дня - все в балансе отражено верно. Т.Е. в СМС ках почему то отражался баланс с задвоенной суммой перевода, а из баланса ничего не исчезло и не потерялось
камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре? что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )
yuri1978 написав:камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре? что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )
yuri1978, добрый день. Комиссия за неактивный счет удерживается, если по счету более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции, остаток средств на счете на дату списания комиссии не превышает 16 долларов США (для карты в долларах).
yuri1978 написав:камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре? что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )
yuri1978, добрый день. Комиссия за неактивный счет удерживается, если по счету более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции, остаток средств на счете на дату списания комиссии не превышает 16 долларов США (для карты в долларах).
приход/уход депозита считается за финоперацию? достаточно ли будет 1 доллар внести на счет и отправить его на дохсейф, чтобы избежать платы за неактивность?
yuri1978 написав:камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре? что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )
yuri1978, добрый день. Комиссия за неактивный счет удерживается, если по счету более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции, остаток средств на счете на дату списания комиссии не превышает 16 долларов США (для карты в долларах).
приход/уход депозита считается за финоперацию? достаточно ли будет 1 доллар внести на счет и отправить его на дохсейф, чтобы избежать платы за неактивность?
Зачисление процентов по депозиту / возврат депозита, наличное / безналичное пополнение счета считаются финансовыми операциями. Поэтому, если внесете 1 доллар – это активная операция, комиссии не будет. Если 1 доллар уже был на счете, и вы переведете его на доходный сейф / снимете с доходного сейфа – это не активная финансовая операция и комиссия будет списана (операции с/на Доходный сейф не являются активными).