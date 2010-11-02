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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66906691669266936694>

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Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:17

Максимка с 1.02 сама к орехам подключится? Или надо какие-то педали нажимать?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:21

  Ratatui написав:Максимка с 1.02 сама к орехам подключится? Или надо какие-то педали нажимать?

Ratatui, добрый день. Сама :D
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:24

  Alfa_Bank написав:
  Ratatui написав:Максимка с 1.02 сама к орехам подключится? Или надо какие-то педали нажимать?

Ratatui, добрый день. Сама :D


Урааа! А то думал опять кроссворд от Аллы разгадывать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:29

  Gost2013 написав:yuri1978
Комиссия за неактивность в минус не списывается (то есть если у Вас на карте ноль- спишется ноль, пункт 18 тарифов https://alfabank.ua/upload/Tarrifs-comf ... .12.18.pdf). Соответственно долг не накапливается, т.е. о депозите можете не волноваться).
есть немного центов, оставшихся с предыдущего размещения, так что стОит все же поволноваться - ни цента на смузи! :lol:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:41

Ставки по депо чуть-чуть бы поднять, а? Хотя бы 17,5 с ежемесячной и по евро 4...
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 30 січ, 2019 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:43

  Alfa_Bank написав:
  Бекас написав:
  clientage написав:Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів

уже 6248 бонусов -пишет,что мало...

Бекас, добрый день. Скорее всего, у вас нет операции, которая подходит для вывода бонусов (к возврату доступны операции, которые были проведены за последние 30 календарных дней, по операции клиент получил бонусы, прошли по выписке и с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней). Если желаете узнать более детально, дайте номер счета, проверю.

Извините, а что значит "с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней"?
В данном контексте объяснения.
Я чувствую, условия обналичивания орехов настолько жесткие, что ...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:45

yuri1978
"Спрячьте" на дохсейф. Оттуда не списываются (по крайней мере так было год назад).
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:49

  Gost2013 написав:yuri1978
"Спрячьте" на дохсейф. Оттуда не списываются (по крайней мере так было год назад).

Да и если депо вернется больше 16уе то тоже все чики-пики будет :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:54

  Alfa_Bank написав:
  Ratatui написав:Максимка с 1.02 сама к орехам подключится? Или надо какие-то педали нажимать?

Ratatui, добрый день. Сама :D

а орехами все равно можно будет возместить только покупки по дебетной карте, или будут какие то варианты с возмещением по кредитке?
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:54

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:Извините, а что значит "с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней"?
В данном контексте объяснения.
Я чувствую, условия обналичивания орехов настолько жесткие, что ...

Искатель, добрый день. Это значит, что для того, чтоб операция была доступна для вывода бонусов, она должна быть списана со счета + после списания со счета должно пройти 1-3 рабочих дня, тогда ее можно уже вернуть.
Alfa_Bank
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