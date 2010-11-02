Gost2013 написав:yuri1978 Комиссия за неактивность в минус не списывается (то есть если у Вас на карте ноль- спишется ноль, пункт 18 тарифов https://alfabank.ua/upload/Tarrifs-comf ... .12.18.pdf). Соответственно долг не накапливается, т.е. о депозите можете не волноваться).
есть немного центов, оставшихся с предыдущего размещения, так что стОит все же поволноваться - ни цента на смузи!
clientage написав:Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів
уже 6248 бонусов -пишет,что мало...
Бекас, добрый день. Скорее всего, у вас нет операции, которая подходит для вывода бонусов (к возврату доступны операции, которые были проведены за последние 30 календарных дней, по операции клиент получил бонусы, прошли по выписке и с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней). Если желаете узнать более детально, дайте номер счета, проверю.
Извините, а что значит "с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней"? В данном контексте объяснения. Я чувствую, условия обналичивания орехов настолько жесткие, что ...
Alfa_Bank написав:Извините, а что значит "с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней"? В данном контексте объяснения. Я чувствую, условия обналичивания орехов настолько жесткие, что ...
Искатель, добрый день. Это значит, что для того, чтоб операция была доступна для вывода бонусов, она должна быть списана со счета + после списания со счета должно пройти 1-3 рабочих дня, тогда ее можно уже вернуть.