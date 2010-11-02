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Альфа-Банк
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:01
Stringer написав: Alfa_Bank написав: Ratatui написав:
Максимка с 1.02 сама к орехам подключится? Или надо какие-то педали нажимать?
Ratatui, добрый день. Сама
а орехами все равно можно будет возместить только покупки по дебетной карте, или будут какие то варианты с возмещением по кредитке?
Stringer, добрый день. Если бонусы накоплены по дебетовой карте, а на кредитной карте есть операция, что подходит для их вывода согласно программы лояльности, можно вернуть ее. В таком случае сумма вознаграждения будет возвращена на счет, с которого совершена покупка.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:06
Alfa_Bank написав: Stringer написав: Alfa_Bank написав:
Ratatui, добрый день. Сама
а орехами все равно можно будет возместить только покупки по дебетной карте, или будут какие то варианты с возмещением по кредитке?
Stringer, добрый день. Если бонусы накоплены по дебетовой карте, а на кредитной карте есть операция, что подходит для их вывода согласно программы лояльности, можно вернуть ее. В таком случае сумма вознаграждения будет возвращена на счет, с которого совершена покупка.
а будет такая операция считаться как погашение задолженности по карте за прошлый период? или просто эта конкретная операция погасится, и в задолженность этого периода она просто не войдет? или как?
поясните этот момент, а то по кредиткам вашего банка, только внесение живых денег считается погашением задолженности
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Stringer
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:16
Интересно, а орехи могут устареть?
Типа, накопить их за 3-4 месяца, а потом оплатить ими одну покупку - так можно?
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Искатель
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:25
Искатель написав:
Интересно, а орехи могут устареть?
Типа, накопить их за 3-4 месяца, а потом оплатить ими одну покупку - так можно?
можно накопить, но учитывайте пункты 6.1, 6.2 Правил программы лояльности про 1 год пользования моб приложением и право банка аннулировать 100% бонусов при злоупотреблениях и при возникновении просроченной задолженности
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vollena71
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:31
Искатель написав:
Интересно, а орехи могут устареть?
Типа, накопить их за 3-4 месяца, а потом оплатить ими одну покупку - так можно?
Считайте они теряют в цене ~1% в месяц. Чо их сушить то?
Все эти отсроченные выплаты -- типа на 10..15дн за прошлый мес эт все хиропопость банков
Самый чесный КБ -- КБ в день проводки по счету: Сима и Б5+Пудра
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 30 січ, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:32
Подскажите, Альфа не разочарует и будет возможность покупать валюту с 07.02.2019 в приложении?
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Rainbow
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:34
Rainbow написав:
Подскажите, Альфа не разочарует и будет возможность покупать валюту с 07.02.2019 в приложении?
Лёха ж пообещал хардкор устроить с 7го. Ждите, он опытный... коневод
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:37
clientage
Замечательно, теперь приходы на Ультру будут оставаться в Альфе
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Rainbow
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:42
Alfa_Bank написав: VetalUA написав: Alfa_Bank написав:
а какие крайние сроки? почему так тупо организовали акцию и не выплатили вовремя?
VetalUA , доброе утро. Доначисление - будет до конца этого месяца или в первой половине февраля (обещают сегодня-завтра).
Пришло 50 грн сегодня.
А если бы тут не писали, что тянули бы еще?
Уловия, каторые сами прописали, обязаны выполнять без "подталкивания".
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anikola13
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:44
Rainbow написав:
Подскажите, Альфа не разочарует и будет возможность покупать валюту с 07.02.2019 в приложении?
Не они одни....
Конкорд уже впилял в иконе 25 (но заработает с 7), приват пообещал....
Ждем хороших курсов.
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anikola13
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