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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6691669266936694>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:01

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  Ratatui написав:Максимка с 1.02 сама к орехам подключится? Или надо какие-то педали нажимать?

Ratatui, добрый день. Сама :D

а орехами все равно можно будет возместить только покупки по дебетной карте, или будут какие то варианты с возмещением по кредитке?

Stringer, добрый день. Если бонусы накоплены по дебетовой карте, а на кредитной карте есть операция, что подходит для их вывода согласно программы лояльности, можно вернуть ее. В таком случае сумма вознаграждения будет возвращена на счет, с которого совершена покупка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:06

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:Ratatui, добрый день. Сама :D

а орехами все равно можно будет возместить только покупки по дебетной карте, или будут какие то варианты с возмещением по кредитке?

Stringer, добрый день. Если бонусы накоплены по дебетовой карте, а на кредитной карте есть операция, что подходит для их вывода согласно программы лояльности, можно вернуть ее. В таком случае сумма вознаграждения будет возвращена на счет, с которого совершена покупка.

а будет такая операция считаться как погашение задолженности по карте за прошлый период? или просто эта конкретная операция погасится, и в задолженность этого периода она просто не войдет? или как?
поясните этот момент, а то по кредиткам вашего банка, только внесение живых денег считается погашением задолженности
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:16

Интересно, а орехи могут устареть?
Типа, накопить их за 3-4 месяца, а потом оплатить ими одну покупку - так можно?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:25

  Искатель написав:Интересно, а орехи могут устареть?
Типа, накопить их за 3-4 месяца, а потом оплатить ими одну покупку - так можно?

можно накопить, но учитывайте пункты 6.1, 6.2 Правил программы лояльности про 1 год пользования моб приложением и право банка аннулировать 100% бонусов при злоупотреблениях и при возникновении просроченной задолженности
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:31

  Искатель написав:Интересно, а орехи могут устареть?
Типа, накопить их за 3-4 месяца, а потом оплатить ими одну покупку - так можно?

Считайте они теряют в цене ~1% в месяц. Чо их сушить то? :wink:
Все эти отсроченные выплаты -- типа на 10..15дн за прошлый мес эт все хиропопость банков
Самый чесный КБ -- КБ в день проводки по счету: Сима и Б5+Пудра 8)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 30 січ, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:32

Подскажите, Альфа не разочарует и будет возможность покупать валюту с 07.02.2019 в приложении?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:34

  Rainbow написав:Подскажите, Альфа не разочарует и будет возможность покупать валюту с 07.02.2019 в приложении?

Лёха ж пообещал хардкор устроить с 7го. Ждите, он опытный... коневод :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:37

clientage
Замечательно, теперь приходы на Ультру будут оставаться в Альфе :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:42

  Alfa_Bank написав:
  VetalUA написав:
  Alfa_Bank написав:а какие крайние сроки? почему так тупо организовали акцию и не выплатили вовремя?

VetalUA , доброе утро. Доначисление - будет до конца этого месяца или в первой половине февраля (обещают сегодня-завтра).

Пришло 50 грн сегодня.
А если бы тут не писали, что тянули бы еще?
Уловия, каторые сами прописали, обязаны выполнять без "подталкивания".
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:44

  Rainbow написав:Подскажите, Альфа не разочарует и будет возможность покупать валюту с 07.02.2019 в приложении?

Не они одни....
Конкорд уже впилял в иконе 25 (но заработает с 7), приват пообещал....
Ждем хороших курсов. :wink:
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