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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:02
anikola13 написав: Rainbow написав:
Подскажите, Альфа не разочарует и будет возможность покупать валюту с 07.02.2019 в приложении?
Не они одни....
Конкорд уже впилял в иконе 25 (но заработает с 7), приват пообещал....
Ждем хороших курсов.
особенно от привата)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:28
У меня по Максимке была оплата в этом месяце 150 грн. По условия кешбека, минимум 10 грн выплачивается. Вопрос к оф.преду, у кого меньше 10 грн кешбек "накапал" за месяц, не перенесется в орехи и сгорит?
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