RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6691669266936694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:02

  anikola13 написав:
  Rainbow написав:Подскажите, Альфа не разочарует и будет возможность покупать валюту с 07.02.2019 в приложении?

Не они одни....
Конкорд уже впилял в иконе 25 (но заработает с 7), приват пообещал....
Ждем хороших курсов. :wink:

особенно от привата)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 576
З нами з: 06.04.16
Подякував: 179 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:28

У меня по Максимке была оплата в этом месяце 150 грн. По условия кешбека, минимум 10 грн выплачивается. Вопрос к оф.преду, у кого меньше 10 грн кешбек "накапал" за месяц, не перенесется в орехи и сгорит?
anikola13
 
Повідомлень: 560
З нами з: 08.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:06

Добрый вечер всем!
На этой неделе потратил немного денег с карты Максимум. Чтобы не попадать на комиссию в 60 грн. необходимо погасить всю сумму задолженности завтра или можно до расчетной даты (у меня 18 число)?
Очень давно не пользовался картой и немного подзабыл условия...
Anadonta
 
Повідомлень: 462
З нами з: 25.11.12
Подякував: 35 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:23

Re: Альфа-Банк

  Anadonta написав:до расчетной даты

до нее - эта дата у вас "конец месяца" )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7070
З нами з: 15.08.12
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:29

  Anadonta написав:Добрый вечер всем!
На этой неделе потратил немного денег с карты Максимум. Чтобы не попадать на комиссию в 60 грн. необходимо погасить всю сумму задолженности завтра или можно до расчетной даты (у меня 18 число)?
Очень давно не пользовался картой и немного подзабыл условия...

погасить нужно всю задолженность по карте +1грн на 18/02/19.
Лучше СЭПом с Алкиного счета (типа внутрибанк) или переводом со Сбера до 17:00 в МАБе
Исходная сумма задолженности уже будет видна после 21:00 17/02/19. Однако на протяжении 18/02/19 еще могут провестить по счету блокировки предыдущих трат (видны в Выписке МАБа), ну и задним моментом (после 21:00 18го) :mrgreen: будут проведены копейки за обслуживание задолженности - 0.01% -- обычно это 1коп с каждой 1000 задолженности за ПРЕДЫДУЩИЙ РП.
И если ничего крамольного ольше не делали (наличку не снимали, все долги до этого гасили вовремя), то на этом, пожалуй, и всьоооо. Удачи :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 30 січ, 2019 21:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27267
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2176 раз.
Подякували: 3148 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:30

  -VICTOR- написав:
  Anadonta написав:до расчетной даты

до нее - эта дата у вас "конец месяца" )


Понял, до 18... Спасибо!
Востаннє редагувалось Anadonta в Сер 30 січ, 2019 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta
 
Повідомлень: 462
З нами з: 25.11.12
Подякував: 35 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:31

clientage

Спасибо, теперь понятно!
Наличку не снимал, картой не пользовался очень давно, на счету был небольшой плюс сверх кредитного лимита...
Anadonta
 
Повідомлень: 462
З нами з: 25.11.12
Подякував: 35 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6691669266936694
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, kostya77, wig і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1145, 1146, 1147
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11468 1671564
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 22:32
Людина з вулиці
Банк Глобус 1 ... 447, 448, 449
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4486 614502
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 22:05
clientage
Идея Банк 1 ... 1579, 1580, 1581
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15801 2249435
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 15:15
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.