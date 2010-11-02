особенно от привата)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:02
особенно от привата)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:28
У меня по Максимке была оплата в этом месяце 150 грн. По условия кешбека, минимум 10 грн выплачивается. Вопрос к оф.преду, у кого меньше 10 грн кешбек "накапал" за месяц, не перенесется в орехи и сгорит?
Додано: Сер 30 січ, 2019 21:06
Добрый вечер всем!
На этой неделе потратил немного денег с карты Максимум. Чтобы не попадать на комиссию в 60 грн. необходимо погасить всю сумму задолженности завтра или можно до расчетной даты (у меня 18 число)?
Очень давно не пользовался картой и немного подзабыл условия...
Додано: Сер 30 січ, 2019 21:23
Re: Альфа-Банк
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:29
погасить нужно всю задолженность по карте +1грн на 18/02/19.
Лучше СЭПом с Алкиного счета (типа внутрибанк) или переводом со Сбера до 17:00 в МАБе
Исходная сумма задолженности уже будет видна после 21:00 17/02/19. Однако на протяжении 18/02/19 еще могут провестить по счету блокировки предыдущих трат (видны в Выписке МАБа), ну и задним моментом (после 21:00 18го) будут проведены копейки за обслуживание задолженности - 0.01% -- обычно это 1коп с каждой 1000 задолженности за ПРЕДЫДУЩИЙ РП.
И если ничего крамольного ольше не делали (наличку не снимали, все долги до этого гасили вовремя), то на этом, пожалуй, и всьоооо. Удачи
Востаннє редагувалось clientage в Сер 30 січ, 2019 21:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 січ, 2019 21:30
Понял, до 18... Спасибо!
Востаннє редагувалось Anadonta в Сер 30 січ, 2019 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 січ, 2019 21:31
clientage
Спасибо, теперь понятно!
Наличку не снимал, картой не пользовался очень давно, на счету был небольшой плюс сверх кредитного лимита...
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:53
Конкорд, Приват - там курс на дату операции. А тут - проводки. Интересно, менять будут тоже, по завтрашнему курсу?
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:02
Re: Альфа-Банк
Скинул денежки на карту для погашения кредитки через р2р. Ни этих денег нет, ни тех что лежали - баланс 0.
На горячке: не беспокойтесь, это сбой!
Какая прелесть, вижу не зря пользование банком переведено в режиме погашения рассрочек и все
Размер имеет значение.
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