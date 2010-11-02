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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6692669366946695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:08

  yuri1978 написав:камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре?
что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )

Разнесите депо так, чтобы открытие с карты одного было меньше 180 дней от окончания другого.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:16

  2XL написав:Скинул денежки на карту для погашения кредитки через р2р. Ни этих денег нет, ни тех что лежали - баланс 0.
На горячке: не беспокойтесь, это сбой!
Какая прелесть, вижу не зря пользование банком переведено в режиме погашения рассрочек и все


По кредиткам также неправильный баланс.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:56

Re: Альфа-Банк

wig написав: Интересно, менять будут тоже, по завтрашнему курсу?

Звичайно. Ще й коміс 1% за конвертацію залишать))
stryzhko
 
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