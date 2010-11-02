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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:08
yuri1978 написав:
камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре?
что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )
Разнесите депо так, чтобы открытие с карты одного было меньше 180 дней от окончания другого.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:16
2XL написав:
Скинул денежки на карту для погашения кредитки через р2р. Ни этих денег нет, ни тех что лежали - баланс 0.
На горячке: не беспокойтесь, это сбой!
Какая прелесть, вижу не зря пользование банком переведено в режиме погашения рассрочек и все
По кредиткам также неправильный баланс.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:56
wig написав: Интересно, менять будут тоже, по завтрашнему курсу?
Звичайно. Ще й коміс 1% за конвертацію залишать))
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