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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6693669466956696>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:08

  yuri1978 написав:камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре?
что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )

Разнесите депо так, чтобы открытие с карты одного было меньше 180 дней от окончания другого.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:16

  2XL написав:Скинул денежки на карту для погашения кредитки через р2р. Ни этих денег нет, ни тех что лежали - баланс 0.
На горячке: не беспокойтесь, это сбой!
Какая прелесть, вижу не зря пользование банком переведено в режиме погашения рассрочек и все


По кредиткам также неправильный баланс.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:56

Re: Альфа-Банк

wig написав: Интересно, менять будут тоже, по завтрашнему курсу?

Звичайно. Ще й коміс 1% за конвертацію залишать))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:33

  anikola13 написав:У меня по Максимке была оплата в этом месяце 150 грн. По условия кешбека, минимум 10 грн выплачивается. Вопрос к оф.преду, у кого меньше 10 грн кешбек "накапал" за месяц, не перенесется в орехи и сгорит?

anikola13, доброе утро. Кешбек меньше 10 грн выплачен не будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:38

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:а будет такая операция считаться как погашение задолженности по карте за прошлый период? или просто эта конкретная операция погасится, и в задолженность этого периода она просто не войдет? или как?
поясните этот момент, а то по кредиткам вашего банка, только внесение живых денег считается погашением задолженности

Stringer, доброе утро. Вывод бонусов на карточный счет в данном случае считается пополнением.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:56

  anikola13 написав:Пришло 50 грн сегодня.
А если бы тут не писали, что тянули бы еще?
Уловия, которые сами прописали, обязаны выполнять без "подталкивания".
Тоже подтверждаю получение 50 грн.
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:02

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:а будет такая операция считаться как погашение задолженности по карте за прошлый период? или просто эта конкретная операция погасится, и в задолженность этого периода она просто не войдет? или как?
поясните этот момент, а то по кредиткам вашего банка, только внесение живых денег считается погашением задолженности

Stringer, доброе утро. Вывод бонусов на карточный счет в данном случае считается пополнением.

К сожалению, ваш комментарий не даёт ответа на мои вопросы. Можно конкретней:
1.Вывод бонусов на кредитную карту погашает исключительно выбранную операцию, которая не войдёт в кредитную задолженность после рд, как будто этой операции вовсе не было
2. Вывод бонусов на кредитную карту считается пополнением деньгами, с соответствующим уменьшением кредитной задолженности за прошлый платежный период.
2. Иное
Заранее спасибо
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:07

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:11

  Stringer написав:
  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:а будет такая операция считаться как погашение задолженности по карте за прошлый период? или просто эта конкретная операция погасится, и в задолженность этого периода она просто не войдет? или как?
поясните этот момент, а то по кредиткам вашего банка, только внесение живых денег считается погашением задолженности

Stringer, доброе утро. Вывод бонусов на карточный счет в данном случае считается пополнением.

К сожалению, ваш комментарий не даёт ответа на мои вопросы. Можно конкретней:
1.Вывод бонусов на кредитную карту погашает исключительно выбранную операцию, которая не войдёт в кредитную задолженность после рд, как будто этой операции вовсе не было
2. Вывод бонусов на кредитную карту считается пополнением деньгами, с соответствующим уменьшением кредитной задолженности за прошлый платежный период.
2. Иное
Заранее спасибо

Stringer, уточняю:
1) Нет.
2) Вывод бонусов на кредитную карту считается пополнением деньгами и уменьшает сумму задолженности на текущую дату (операция идентична той, если бы вы сами пополнили свою карту).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:14

  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет?

_PORT_UA, доброе утро. Если операцию совершаете с помощью MyAlfaBank, снятие проходит в он-лайн режиме.
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