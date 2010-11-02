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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:08
yuri1978 написав:
камрады, подскажите, через сколько дней с последней операции начинает капать плата за неактивность по ультре?
что-то переживаю я за валютную карту под депо - депо с процентами вернется, а тут и Алла со своими "дай на смузи" появится )
Разнесите депо так, чтобы открытие с карты одного было меньше 180 дней от окончания другого.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:16
2XL написав:
Скинул денежки на карту для погашения кредитки через р2р. Ни этих денег нет, ни тех что лежали - баланс 0.
На горячке: не беспокойтесь, это сбой!
Какая прелесть, вижу не зря пользование банком переведено в режиме погашения рассрочек и все
По кредиткам также неправильный баланс.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:56
wig написав: Интересно, менять будут тоже, по завтрашнему курсу?
Звичайно. Ще й коміс 1% за конвертацію залишать))
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Додано: Чет 31 січ, 2019 08:33
anikola13 написав:
У меня по Максимке была оплата в этом месяце 150 грн. По условия кешбека, минимум 10 грн выплачивается. Вопрос к оф.преду, у кого меньше 10 грн кешбек "накапал" за месяц, не перенесется в орехи и сгорит?
anikola13, доброе утро. Кешбек меньше 10 грн выплачен не будет.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 08:38
Stringer написав: Alfa_Bank написав:
а будет такая операция считаться как погашение задолженности по карте за прошлый период? или просто эта конкретная операция погасится, и в задолженность этого периода она просто не войдет? или как?
поясните этот момент, а то по кредиткам вашего банка, только внесение живых денег считается погашением задолженности
Stringer, доброе утро. Вывод бонусов на карточный счет в данном случае считается пополнением.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 08:56
anikola13 написав:
Пришло 50 грн сегодня.
А если бы тут не писали, что тянули бы еще?
Уловия, которые сами прописали, обязаны выполнять без "подталкивания".
Тоже подтверждаю получение 50 грн.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:02
Stringer написав: Alfa_Bank написав:
а будет такая операция считаться как погашение задолженности по карте за прошлый период? или просто эта конкретная операция погасится, и в задолженность этого периода она просто не войдет? или как?
поясните этот момент, а то по кредиткам вашего банка, только внесение живых денег считается погашением задолженности
Stringer, доброе утро. Вывод бонусов на карточный счет в данном случае считается пополнением.
К сожалению, ваш комментарий не даёт ответа на мои вопросы. Можно конкретней:
1.Вывод бонусов на кредитную карту погашает исключительно выбранную операцию, которая не войдёт в кредитную задолженность после рд, как будто этой операции вовсе не было
2. Вывод бонусов на кредитную карту считается пополнением деньгами, с соответствующим уменьшением кредитной задолженности за прошлый платежный период.
2. Иное
Заранее спасибо
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Stringer
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:07
Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет?
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_PORT_UA
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:11
Stringer написав: Stringer написав: Alfa_Bank написав:
а будет такая операция считаться как погашение задолженности по карте за прошлый период? или просто эта конкретная операция погасится, и в задолженность этого периода она просто не войдет? или как?
поясните этот момент, а то по кредиткам вашего банка, только внесение живых денег считается погашением задолженности
Stringer, доброе утро. Вывод бонусов на карточный счет в данном случае считается пополнением.
К сожалению, ваш комментарий не даёт ответа на мои вопросы. Можно конкретней:
1.Вывод бонусов на кредитную карту погашает исключительно выбранную операцию, которая не войдёт в кредитную задолженность после рд, как будто этой операции вовсе не было
2. Вывод бонусов на кредитную карту считается пополнением деньгами, с соответствующим уменьшением кредитной задолженности за прошлый платежный период.
2. Иное
Заранее спасибо
Stringer, уточняю:
1) Нет.
2) Вывод бонусов на кредитную карту считается пополнением деньгами и уменьшает сумму задолженности на текущую дату (операция идентична той, если бы вы сами пополнили свою карту).
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:14
_PORT_UA написав:
Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет?
_PORT_UA, доброе утро. Если операцию совершаете с помощью MyAlfaBank, снятие проходит в он-лайн режиме.
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lel
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