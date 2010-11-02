_PORT_UA написав:Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет?
_PORT_UA, доброе утро. Если операцию совершаете с помощью MyAlfaBank, снятие проходит в он-лайн режиме.
Уважаемый представитель,это точная информация? Я имею ввиду снятие с Ощадного вклада в выходной день? Не будет так,что я доверюсь вашей информации,а на самом деле не смогу осуществить снятие? Если все верно,то снятие будет в выходной день,а сама проводка пройдет в ближайший будний день? Это нормально?
Stringer написав:Stringer, доброе утро. Вывод бонусов на карточный счет в данном случае считается пополнением.
К сожалению, ваш комментарий не даёт ответа на мои вопросы. Можно конкретней: 1.Вывод бонусов на кредитную карту погашает исключительно выбранную операцию, которая не войдёт в кредитную задолженность после рд, как будто этой операции вовсе не было 2. Вывод бонусов на кредитную карту считается пополнением деньгами, с соответствующим уменьшением кредитной задолженности за прошлый платежный период. 2. Иное Заранее спасибо
Stringer, уточняю: 1) Нет. 2) Вывод бонусов на кредитную карту считается пополнением деньгами и уменьшает сумму задолженности на текущую дату (операция идентична той, если бы вы сами пополнили свою карту).
_PORT_UA написав:Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет?
_PORT_UA, доброе утро. Если операцию совершаете с помощью MyAlfaBank, снятие проходит в он-лайн режиме.
Уважаемый представитель,это точная информация? Я имею ввиду снятие с Ощадного вклада в выходной день? Не будет так,что я доверюсь вашей информации,а на самом деле не смогу осуществить снятие? Если все верно,то снятие будет в выходной день,а сама проводка пройдет в ближайший будний день? Это нормально?
Alfa_Bank написав:Если 1 доллар уже был на счете, и вы переведете его на доходный сейф / снимете с доходного сейфа – это не активная финансовая операция и комиссия будет списана (операции с/на Доходный сейф не являются активными).
Уважаемый представитель банка! А банк эти условия меняет по ходу пьесы или как? UPD:
Alfa_Bank написав:_PORT_UA, доброе утро. Если операцию совершаете с помощью MyAlfaBank, снятие проходит в он-лайн режиме.
Уважаемый представитель,это точная информация? Я имею ввиду снятие с Ощадного вклада в выходной день? Не будет так,что я доверюсь вашей информации,а на самом деле не смогу осуществить снятие? Если все верно,то снятие будет в выходной день,а сама проводка пройдет в ближайший будний день? Это нормально?
Это нормально, но нередко бывают глюки
Глюки в худшую сторону для клиента? И за какое время упадут деньги на карту,если я напр.в воскресенье в 9-00 в Май Альфа их сниму с Ощадного,когда я их увижу на карте?
_PORT_UA написав:Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет?
_PORT_UA, доброе утро. Если операцию совершаете с помощью MyAlfaBank, снятие проходит в он-лайн режиме.
Уважаемый представитель,это точная информация? Я имею ввиду снятие с Ощадного вклада в выходной день? Не будет так,что я доверюсь вашей информации,а на самом деле не смогу осуществить снятие? Если все верно,то снятие будет в выходной день,а сама проводка пройдет в ближайший будний день? Это нормально?
PORT_UA, если операцию совершаете с помощью MyAlfaBank до 22:00 (в выходной так же) сумма зачисляется он-лайн (максимум 15 минут), операция после 22:00 – сумма будет на счете на следующий день до 11:00.
Alfa_Bank написав:Если 1 доллар уже был на счете, и вы переведете его на доходный сейф / снимете с доходного сейфа – это не активная финансовая операция и комиссия будет списана (операции с/на Доходный сейф не являются активными).
Уважаемый представитель банка! А банк эти условия меняет по ходу пьесы или как? UPD:
Water, добрый день. На данный момент операции с/на Доходный сейф не являются активными. Может, ранее была другая информация или был сбой, как указано во втором вашем скрине.
Alfa_Bank написав:Извините, а что значит "с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней"? В данном контексте объяснения. Я чувствую, условия обналичивания орехов настолько жесткие, что ...
Искатель, добрый день. Это значит, что для того, чтоб операция была доступна для вывода бонусов, она должна быть списана со счета + после списания со счета должно пройти 1-3 рабочих дня, тогда ее можно уже вернуть.
простыми словами это звучит так - орехи хоть и начисляются онлайн но стают доступны для вывода только просле проведения покупки по счету. компенсировать покупку тоже можно только ту что была проведена по счету не более чем 30 дней назад
_PORT_UA написав:Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет?
_PORT_UA, доброе утро. Если операцию совершаете с помощью MyAlfaBank, снятие проходит в он-лайн режиме.
Если все верно,то снятие будет в выходной день,а сама проводка пройдет в ближайший будний день? Это нормально?
Побуду занудой. Он-лайн только при работе с web, а АльфаМобайл в рабочие дни по расписанию
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mephala написав:простыми словами это звучит так - орехи хоть и начисляются онлайн но стают доступны для вывода только просле проведения покупки по счету. компенсировать покупку тоже можно только ту что была проведена по счету не более чем 30 дней назад
Достаточно при визите в супер сделать покупку около 50 грн и потом всегда будет что компенсировать.