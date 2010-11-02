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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:15
curiousobro написав: mephala написав:
простыми словами это звучит так - орехи хоть и начисляются онлайн но стают доступны для вывода только просле проведения покупки по счету.
компенсировать покупку тоже можно только ту что была проведена по счету не более чем 30 дней назад
Достаточно при визите в супер сделать покупку около 50 грн и потом всегда будет что компенсировать.
я просто хотел сказать что если у чела есть орехов для компенсации покупки на 50 грн и есть сама покупка на 50 грн то это не факт что он сможет ее компенсировать так как нужно учитывать проведение покупки по которой начисляются орехи и суммы которую собрался компенсировать.
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mephala
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:29
mephala написав: curiousobro написав: mephala написав:
простыми словами это звучит так - орехи хоть и начисляются онлайн но стают доступны для вывода только просле проведения покупки по счету.
компенсировать покупку тоже можно только ту что была проведена по счету не более чем 30 дней назад
Достаточно при визите в супер сделать покупку около 50 грн и потом всегда будет что компенсировать.
я просто хотел сказать что если у чела есть орехов для компенсации покупки на 50 грн и есть сама покупка на 50 грн то это не факт что он сможет ее компенсировать так как нужно учитывать проведение покупки по которой начисляются орехи и суммы которую собрался компенсировать.
Конечно. Уже обсуждались эти 2 условия.
Покупка больше 50 с кошерным мсс, проведенная и отлежавшаяся.
Сумма бонусов должна быть больше суммы покупки * 1.2, для выплаты налогов при компенсации.
Начисление орехов мгновенно.
Вывод тоже при наличии того, что можно выводить.
Поэтому важно формировать пул покупок для компенсации.
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curiousobro
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:33
Alfa_Bank написав:
Water, добрый день. На данный момент операции с/на Доходный сейф не являются активными. Может, ранее была другая информация или был сбой, как указано во втором вашем скрине.
Яж и спрашиваю, с какого периода операции снятия/пополнения сдохсейфа не являются финансовыми для валютных карт?
Технический сбой объясняли тем, что комиссия была снята, несмотря на операции снятия/пополнения сейфа. И деньги таки вернули.
Раньше это 2017 год.
Сообщения от офпреда банки у меня сохранены в личке, это если банка попытается снова снять с меня комсу за неактивность.
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Water
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:41
_PORT_UA написав:
Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет?
ИМХО не советую надеяться. Риск есть, шо ничо не выйдет у вас
Лучше оставить гроши на карте перед выходными
По грн.
Сбер меняет автор.остаток онлайн в МАБе
в любое время дня и ночи. Но часто сбоит и зависает в будние после 20:00 и на выходных.
В апликуХе Сбер до сих пор работает в офлайне только в опервремя.
ДохСейф работает онлайн, тоже глючит. Но чаще всего проблемы возникают именно с зачислением из-за возможного теховера по карте.
По инвалюте
И Сбер и ДохСейф всегда работают офлайн только в опервремя.
Ну и по начислению %%. И ДохСейф и Сбер проводки по картсчетам делают только в опервремя.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:42
пипец,как все сложно с теми орехами
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:42
Water написав: Alfa_Bank написав:
Water, добрый день. На данный момент операции с/на Доходный сейф не являются активными. Может, ранее была другая информация или был сбой, как указано во втором вашем скрине.
Яж и спрашиваю, с какого периода операции снятия/пополнения сдохсейфа не являются финансовыми для валютных карт?
Технический сбой объясняли тем, что комиссия была снята, несмотря на операции снятия/пополнения сейфа. И деньги таки вернули.
Раньше это 2017 год.
Сообщения от офпреда банки у меня сохранены в личке, это если банка попытается снова снять с меня комсу за неактивность.
Water, уточню, отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:55
Alfa_Bank,
Спасибо,буду верить,что все получится.
Востаннє редагувалось _PORT_UA
в Чет 31 січ, 2019 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:57
clientage написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет?
ИМХО не советую надеяться. Риск есть, шо ничо не выйдет у вас
Лучше оставить гроши на карте перед выходными
По грн.
Сбер меняет автор.остаток онлайн в МАБе
в любое время дня и ночи. Но часто сбоит и зависает в будние после 20:00 и на выходных.
В апликуХе Сбер до сих пор работает в офлайне только в опервремя.
ДохСейф работает онлайн, тоже глючит. Но чаще всего проблемы возникают именно с зачислением из-за возможного теховера по карте.
По инвалюте
И Сбер и ДохСейф всегда работают офлайн только в опервремя.
Ну и по начислению %%. И ДохСейф и Сбер проводки по картсчетам делают только в опервремя.
Спасибо,опробую на выходных и сделаю выводы.
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_PORT_UA
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