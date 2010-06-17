Додано: Чет 31 січ, 2019 10:41

_PORT_UA написав: Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет? Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет?

ИМХО не советую надеяться. Риск есть, шо ничо не выйдет у васЛучше оставить гроши на карте перед выходнымиПо грн.Сбер меняет автор.остаток онлайнв любое время дня и ночи. Но часто сбоит и зависает в будние после 20:00 и на выходных.В апликуХе Сбер до сих пор работает в офлайне только в опервремя.ДохСейф работает онлайн, тоже глючит. Но чаще всего проблемы возникают именно с зачислением из-за возможного теховера по карте.По инвалютеИ Сбер и ДохСейф всегда работают офлайн только в опервремя.Ну и по начислению %%. И ДохСейф и Сбер проводки по картсчетам делают только в опервремя.