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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6695669666976698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:04

2620

С 1го февраля начинают действовать 2620.
Вроде можно будет напрямую на 2620 и остается 2625,если через транзитник.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:09

  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк

Подскажите пожалуйста новые ставки доходного сейфа по вот этой новости

Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що з 01.03.2019 вступають в силу зміни процентних ставок в національній валюті України по Дохідному сейфу для пакетів "Platinum Black" и "Platinum Black+" для нових та діючих Угод.

ссылко



А то новость есть, а новых ставок нету.

Заранее дякую.

curiousobro, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:19

Re: Альфа-Банк

Дожилися. Поповнив "Платинум блек" по п2п через МАБ, а бабла немає.

Гроші десь гуляли 5 хвилин. Я вже очканув.
Кочевник
 
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