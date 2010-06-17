С 1го февраля начинают действовать 2620.
Вроде можно будет напрямую на 2620 и остается 2625,если через транзитник.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:04
2620
С 1го февраля начинают действовать 2620.
Вроде можно будет напрямую на 2620 и остается 2625,если через транзитник.
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:09
curiousobro, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:19
Re: Альфа-Банк
Дожилися. Поповнив "Платинум блек" по п2п через МАБ, а бабла немає.
Гроші десь гуляли 5 хвилин. Я вже очканув.
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