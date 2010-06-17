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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6696669766986699>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:04

2620

С 1го февраля начинают действовать 2620.
Вроде можно будет напрямую на 2620 и остается 2625,если через транзитник.
curiousobro
 
Повідомлень: 1687
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:09

  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк

Подскажите пожалуйста новые ставки доходного сейфа по вот этой новости

Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що з 01.03.2019 вступають в силу зміни процентних ставок в національній валюті України по Дохідному сейфу для пакетів "Platinum Black" и "Platinum Black+" для нових та діючих Угод.

ссылко



А то новость есть, а новых ставок нету.

Заранее дякую.

curiousobro, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:19

Re: Альфа-Банк

Дожилися. Поповнив "Платинум блек" по п2п через МАБ, а бабла немає.

Гроші десь гуляли 5 хвилин. Я вже очканув.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:39

  Кочевник написав:Дожилися. Поповнив "Платинум блек" по п2п через МАБ, а бабла немає.

Гроші десь гуляли 5 хвилин. Я вже очканув.

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:47

Re: Альфа-Банк

Где то видел,что Алла дает 12% по Дох.сейфу. Это на какие то определенные пакеты?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:52

  _PORT_UA написав:Где то видел,что Алла дает 12% по Дох.сейфу. Это на какие то определенные пакеты?

Это в пакете Платинум блек
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:21

  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк

Подскажите пожалуйста новые ставки доходного сейфа по вот этой новости

Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що з 01.03.2019 вступають в силу зміни процентних ставок в національній валюті України по Дохідному сейфу для пакетів "Platinum Black" и "Platinum Black+" для нових та діючих Угод.

ссылко



А то новость есть, а новых ставок нету.

Заранее дякую.

curiousobro, добрый день. Уточняю. Отпишусь.



Скажіть хоч в який бік зміна ставок

https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug
тут поки 12% висить (Platinum Black, Black+)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:33

  greenozon написав:
Скажіть хоч в який бік зміна ставок

https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug
тут поки 12% висить (Platinum Black, Black+)

Имхо вниз.
Вопрос только - насколько.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:34

  Alfa_Bank написав:
  Shummi написав:Господа говорят Альфа Скай Пасс прикрывают. Есть ли какая то информация. Заранее спасибо

Shummi, доброе утро. С 01.02.2019 года выпуск и перевыпуск кредитной карты Альфа Sky Pass Platinum остановлен. Все карты данного продукта по умолчанию с 01.02.2019 года будут перевыпускатся на карты продукта "Альфа Travel". Кредитная карта Альфа Sky Pass World на данный момент остается и открыта к заказу и перевыпуску.


Это полный отстой. Мало того, что программа так себе (но это можно было бы пережить) - так еще и на базе платиновой Визы. У меня их и так три пакетных, только они ни в фаст лайн, ни в нормальный лаунж в Борисполе не умеют. Я негодую.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:43

  curiousobro написав:
  greenozon написав:
Скажіть хоч в який бік зміна ставок

https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug
тут поки 12% висить (Platinum Black, Black+)

Имхо вниз.
Вопрос только - насколько.


Я звонил в КЦ, сказали «точно не вниз, но пока никакой коммуникации не было, мы перезвоним вам завтра и все расскажем»
Seva
 
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