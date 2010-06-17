Подскажите пожалуйста новые ставки доходного сейфа по вот этой новости
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 01.03.2019 вступають в силу зміни процентних ставок в національній валюті України по Дохідному сейфу для пакетів "Platinum Black" и "Platinum Black+" для нових та діючих Угод.
Подскажите пожалуйста новые ставки доходного сейфа по вот этой новости
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 01.03.2019 вступають в силу зміни процентних ставок в національній валюті України по Дохідному сейфу для пакетів "Platinum Black" и "Platinum Black+" для нових та діючих Угод.
Shummi написав:Господа говорят Альфа Скай Пасс прикрывают. Есть ли какая то информация. Заранее спасибо
Shummi, доброе утро. С 01.02.2019 года выпуск и перевыпуск кредитной карты Альфа Sky Pass Platinum остановлен. Все карты данного продукта по умолчанию с 01.02.2019 года будут перевыпускатся на карты продукта "Альфа Travel". Кредитная карта Альфа Sky Pass World на данный момент остается и открыта к заказу и перевыпуску.
Это полный отстой. Мало того, что программа так себе (но это можно было бы пережить) - так еще и на базе платиновой Визы. У меня их и так три пакетных, только они ни в фаст лайн, ни в нормальный лаунж в Борисполе не умеют. Я негодую.