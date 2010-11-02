Так ими надо пользоваться, чтобы сервисы мастеркарда работали. А зачем мне пользоваться дебетками, когда я плачу все кредиткой? К тому же, виз должно быть много, потому что по 2 посещения лаунж ки на каждую, а мастеркарда достаточно одного, потому что его сервисы бесконечны.
Seva написав:Так ими надо пользоваться, чтобы сервисы мастеркарда работали. А зачем мне пользоваться дебетками, когда я плачу все кредиткой? К тому же, виз должно быть много, потому что по 2 посещения лаунж ки на каждую, а мастеркарда достаточно одного, потому что его сервисы бесконечны.
Его сервисы то бесконечны, но только В Украине, за рубежом MC платина не дает доступы в лаунж, а виза с Lounge key дает, так что иметь нужно и одно и другое.
Подскажите пожалуйста новые ставки доходного сейфа по вот этой новости
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 01.03.2019 вступають в силу зміни процентних ставок в національній валюті України по Дохідному сейфу для пакетів "Platinum Black" и "Platinum Black+" для нових та діючих Угод.