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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6697669866996700>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:43

  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:
Скажіть хоч в який бік зміна ставок

https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug
тут поки 12% висить (Platinum Black, Black+)

greenozon, доброго дня. Сама не в курсі :cry: уточнюю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:53

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:так еще и на базе платиновой Визы. У меня их и так три пакетных,


Заведіть собі Platinum Black+ (Plus)

Там MasterCard ;)

https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 218pdf.pdf
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 31 січ, 2019 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:57

Так ими надо пользоваться, чтобы сервисы мастеркарда работали. А зачем мне пользоваться дебетками, когда я плачу все кредиткой? К тому же, виз должно быть много, потому что по 2 посещения лаунж ки на каждую, а мастеркарда достаточно одного, потому что его сервисы бесконечны.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:08

Напомните, плиз, где-то пропустил: альфа-чек за 8 грн отключается? Куда будут приходить оповещения в этом случае?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:10

Либо пуши, либо никуда. Чтобы никуда, нужно сходить в отделение и написать заявление.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:15

  Seva написав:Так ими надо пользоваться, чтобы сервисы мастеркарда работали. А зачем мне пользоваться дебетками, когда я плачу все кредиткой? К тому же, виз должно быть много, потому что по 2 посещения лаунж ки на каждую, а мастеркарда достаточно одного, потому что его сервисы бесконечны.

Его сервисы то бесконечны, но только В Украине, за рубежом MC платина не дает доступы в лаунж, а виза с Lounge key дает, так что иметь нужно и одно и другое.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:17

Да, именно поэтому виз должно быть много (пакетных), а мастера достаточно одного, кредитки.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:24

  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:
Скажіть хоч в який бік зміна ставок

https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug
тут поки 12% висить (Platinum Black, Black+)

greenozon, доброго дня. Сама не в курсі :cry: уточнюю.

З 01.03.2019 для пакетів «Platinum Black» та «Platinum Black Plus" % ставка буде становити 10%-річних.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:28

  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк

Подскажите пожалуйста новые ставки доходного сейфа по вот этой новости

Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що з 01.03.2019 вступають в силу зміни процентних ставок в національній валюті України по Дохідному сейфу для пакетів "Platinum Black" и "Platinum Black+" для нових та діючих Угод.

ссылко



А то новость есть, а новых ставок нету.

Заранее дякую.

curiousobro, добрый день. Уточняю. Отпишусь.

curiousobro, с 01.03.2019 для пакетов «Platinum Black» и «Platinum Black Plus" % ставка будет установлена в размере 10%-годовых.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:50

Alfa_Bank
22.12.2018 в Киевском отделении №1 ул Раисы Окипной 4а
при обслуживании у персонального менеджера Ольги
персональный менеджер общалась невежливо, затем начала кричать на все отделение

есть ли возможность перевести персонального менеджера в вежливый режим общения или
производить персональное обслуживание у начальнка отделения?
J
 
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