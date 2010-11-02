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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:00
J написав:Alfa_Bank
22.12.2018 в Киевском отделении №1 ул Раисы Окипной 4а
при обслуживании у персонального менеджера Ольги
персональный менеджер общалась невежливо, затем начала кричать на все отделение
есть ли возможность перевести персонального менеджера в вежливый режим общения или
производить персональное обслуживание у начальнка отделения?
J, добрый день. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась
Все уточню и напишу вам.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:04
Seva написав:
Либо пуши, либо никуда. Чтобы никуда, нужно сходить в отделение и написать заявление.
Не нужно в отделение.
Вроде сделали через спец номер СМСкой отключение.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:26
а каким способом можно пополнить валютную карту(евро) - только через кассу?
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:30
Seva написав:
Либо пуши, либо никуда. Чтобы никуда, нужно сходить в отделение и написать заявление.
А как перейти на пуши?
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