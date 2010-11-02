|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:00
J написав:Alfa_Bank
22.12.2018 в Киевском отделении №1 ул Раисы Окипной 4а
при обслуживании у персонального менеджера Ольги
персональный менеджер общалась невежливо, затем начала кричать на все отделение
есть ли возможность перевести персонального менеджера в вежливый режим общения или
производить персональное обслуживание у начальнка отделения?
J, добрый день. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась
Все уточню и напишу вам.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5602
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:04
Seva написав:
Либо пуши, либо никуда. Чтобы никуда, нужно сходить в отделение и написать заявление.
Не нужно в отделение.
Вроде сделали через спец номер СМСкой отключение.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1690
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:26
а каким способом можно пополнить валютную карту(евро) - только через кассу?
-
Бекас
-
-
- Повідомлень: 307
- З нами з: 18.01.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:30
Seva написав:
Либо пуши, либо никуда. Чтобы никуда, нужно сходить в отделение и написать заявление.
А как перейти на пуши?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1370
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:35
Бекас написав:
а каким способом можно пополнить валютную карту(евро) - только через кассу?
подождать 7.02 и купить евро он-лайн в мобильном приложении
Сейчас свифтом откуда-нибудь, наверно, можно, но дешевле через кассу
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1735
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:38
ishvara написав: Seva написав:
Либо пуши, либо никуда. Чтобы никуда, нужно сходить в отделение и написать заявление.
А как перейти на пуши?
АльфаМобайл->карта-> Услуга Альфа-чек -> sms вкл -> push вкл
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1735
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:03
vollena71 Спасибо, получилось.
В Альфе тоже будет обмен валют в мобилке? Переводы между своими счетами?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1370
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:14
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4565566#p4565566
ishvara написав:vollena71
Спасибо, получилось.
В Альфе тоже будет обмен валют в мобилке? Переводы между своими счетами?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1735
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:49
Уважаемый оф. представитель!
С 7 числа Альфа разрешает покупать валюту онлайн. Это круто, но есть еще немного вопросов:
1) Будет ли отменено совершенно упоротое ограничение на входящий из-за рубежа p2p на валютные карты (которое, кстати, исключительно Альфовское изобретение, ни у каких других банков из числа тех, с которыми я сотрудничаю, его нет)?
2) Будет ли добавлена прямая конвертация из доллара в евро и наоборот (а не через продажу за гривны по курсу продажи и покупку за гривны по курсу покупки)? Закон это не запрещает, Сбербанк России делает.
3) Будут ли кэш-ины брать валюту, будут ли валютные банкоматы? (первое 100% законно, насчет второго не уверен)?
Востаннє редагувалось Seva
в Чет 31 січ, 2019 16:52, всього редагувалось 1 раз.
-
Seva
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:51
Seva написав:
Уважаемый оф. представитель!
С 7 числа Альфа разрешает покупать валюту онлайн. Это круто, но есть еще немного вопросов:
1) Будет ли отменено совершенно упоротое ограничение на входящий из-за рубежа p2p на валютные карты (которое, кстати, исключительно Альфовское изобретение, ни у каких других банков из числа тех, с которыми я сотрудничаю, его нет)?
2) Будет ли добавлена прямая конвертация из доллара в евро и наоборот (а не через продажу по курсу продажи и покупку по курсу покупки)? Закон это не запрещает, Сбербанк России делает.
3) Будут ли кэш-ины брать валюту, будут ли валютные банкоматы? (первое 100% законно, насчет второго не уверен)?
Seva, добрый день. Спасибо за вопросы, уточню, отпишусь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5602
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11473
|1672130
|
|
|33791
|4163951
|
|
|4507
|615686
|
|