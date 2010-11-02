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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6698669967006701>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:00

  J написав:Alfa_Bank
22.12.2018 в Киевском отделении №1 ул Раисы Окипной 4а
при обслуживании у персонального менеджера Ольги
персональный менеджер общалась невежливо, затем начала кричать на все отделение

есть ли возможность перевести персонального менеджера в вежливый режим общения или
производить персональное обслуживание у начальнка отделения?

J, добрый день. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась :oops: Все уточню и напишу вам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:04

  Seva написав:Либо пуши, либо никуда. Чтобы никуда, нужно сходить в отделение и написать заявление.

Не нужно в отделение.
Вроде сделали через спец номер СМСкой отключение.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:26

Re: Альфа-Банк

а каким способом можно пополнить валютную карту(евро) - только через кассу?
Бекас
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:30

  Seva написав:Либо пуши, либо никуда. Чтобы никуда, нужно сходить в отделение и написать заявление.

А как перейти на пуши?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:35

  Бекас написав:а каким способом можно пополнить валютную карту(евро) - только через кассу?

подождать 7.02 и купить евро он-лайн в мобильном приложении
Сейчас свифтом откуда-нибудь, наверно, можно, но дешевле через кассу
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:38

  ishvara написав:
  Seva написав:Либо пуши, либо никуда. Чтобы никуда, нужно сходить в отделение и написать заявление.

А как перейти на пуши?

АльфаМобайл->карта-> Услуга Альфа-чек -> sms вкл -> push вкл
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:03

vollena71 Спасибо, получилось.
В Альфе тоже будет обмен валют в мобилке? Переводы между своими счетами?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:14

  ishvara написав:vollena71 Спасибо, получилось.
В Альфе тоже будет обмен валют в мобилке? Переводы между своими счетами?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4565566#p4565566
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:49

Re: Альфа-Банк

Уважаемый оф. представитель!

С 7 числа Альфа разрешает покупать валюту онлайн. Это круто, но есть еще немного вопросов:

1) Будет ли отменено совершенно упоротое ограничение на входящий из-за рубежа p2p на валютные карты (которое, кстати, исключительно Альфовское изобретение, ни у каких других банков из числа тех, с которыми я сотрудничаю, его нет)?
2) Будет ли добавлена прямая конвертация из доллара в евро и наоборот (а не через продажу за гривны по курсу продажи и покупку за гривны по курсу покупки)? Закон это не запрещает, Сбербанк России делает.
3) Будут ли кэш-ины брать валюту, будут ли валютные банкоматы? (первое 100% законно, насчет второго не уверен)?
Востаннє редагувалось Seva в Чет 31 січ, 2019 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:51

  Seva написав:Уважаемый оф. представитель!

С 7 числа Альфа разрешает покупать валюту онлайн. Это круто, но есть еще немного вопросов:

1) Будет ли отменено совершенно упоротое ограничение на входящий из-за рубежа p2p на валютные карты (которое, кстати, исключительно Альфовское изобретение, ни у каких других банков из числа тех, с которыми я сотрудничаю, его нет)?
2) Будет ли добавлена прямая конвертация из доллара в евро и наоборот (а не через продажу по курсу продажи и покупку по курсу покупки)? Закон это не запрещает, Сбербанк России делает.
3) Будут ли кэш-ины брать валюту, будут ли валютные банкоматы? (первое 100% законно, насчет второго не уверен)?

Seva, добрый день. Спасибо за вопросы, уточню, отпишусь.
Alfa_Bank
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