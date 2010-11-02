Додано: Чет 31 січ, 2019 16:49

Уважаемый оф. представитель!



С 7 числа Альфа разрешает покупать валюту онлайн. Это круто, но есть еще немного вопросов:



1) Будет ли отменено совершенно упоротое ограничение на входящий из-за рубежа p2p на валютные карты (которое, кстати, исключительно Альфовское изобретение, ни у каких других банков из числа тех, с которыми я сотрудничаю, его нет)?

2) Будет ли добавлена прямая конвертация из доллара в евро и наоборот (а не через продажу за гривны по курсу продажи и покупку за гривны по курсу покупки)? Закон это не запрещает, Сбербанк России делает.

3) Будут ли кэш-ины брать валюту, будут ли валютные банкоматы? (первое 100% законно, насчет второго не уверен)?