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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:02
Seva написав:
будут ли валютные банкоматы
Почти 100% не будет.
Насколько я читал новые постановы - НБУ оставил запрет на выдачу валюты с банкоматов в силе.
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curiousobro
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:04
curiousobro да, подозреваю, что так. Но вот брать кэш можно, зеленые терминалы Привата берут.
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Seva
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:58
Seva написав:
зеленые терминалы Привата берут.
по ходу тільки вони й беруть (на моменті)
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greenozon
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Додано: Чет 31 січ, 2019 18:04
greenozon в ПроКредите еще берут
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Seva
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