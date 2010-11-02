RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6698669967006701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:02

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:будут ли валютные банкоматы

Почти 100% не будет.
Насколько я читал новые постановы - НБУ оставил запрет на выдачу валюты с банкоматов в силе.
curiousobro
 
Повідомлень: 1690
З нами з: 21.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:04

curiousobro да, подозреваю, что так. Но вот брать кэш можно, зеленые терминалы Привата берут.
Seva
 
Повідомлень: 83
З нами з: 16.03.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:58

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:зеленые терминалы Привата берут.

по ходу тільки вони й беруть (на моменті)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4065
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:04

greenozon в ПроКредите еще берут
Seva
 
Повідомлень: 83
З нами з: 16.03.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6698669967006701
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, V2 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1580, 1581, 1582
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15812 2249976
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 18:30
V2
Банк Глобус 1 ... 449, 450, 451
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4508 615812
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 17:23
Aps
А-Банк 1 ... 1146, 1147, 1148
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11473 1672206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 16:51
J

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.