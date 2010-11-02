Почти 100% не будет.
Насколько я читал новые постановы - НБУ оставил запрет на выдачу валюты с банкоматов в силе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:02
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:04
curiousobro да, подозреваю, что так. Но вот брать кэш можно, зеленые терминалы Привата берут.
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:58
Re: Альфа-Банк
+50грн !
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