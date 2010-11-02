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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6698669967006701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:02

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:будут ли валютные банкоматы

Почти 100% не будет.
Насколько я читал новые постановы - НБУ оставил запрет на выдачу валюты с банкоматов в силе.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:04

curiousobro да, подозреваю, что так. Но вот брать кэш можно, зеленые терминалы Привата берут.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:58

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:зеленые терминалы Привата берут.

по ходу тільки вони й беруть (на моменті)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:04

greenozon в ПроКредите еще берут
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:54

Альфа-банк ворует деньги

Я не ошибся, и пишу это, находясь в здравом уме и трезвой памяти, а также будучи уже несколько лет клиентом "Альфа-банка".

Несколько дней назад погасил сначала по одной, затем по другой кредитке необходимые платежи (по рассрочке). Не обратил внимание, что "красные буквы и цифры", которые обычно в этом случае исчезают, не пропали.

Сегодня внес полную сумму задолженности по КК "ЭКО-Максимум" (расчетная дата - 3е число, т.е. завтра последний день, но я никогда не вношу в последний день, привычка такая). Вечером случайно заглянул в МАБ - и чуть не упал со стула: остаток был на 100 грн (как потом оказалось, на 100,04 грн) меньше, чем должен быть. Т.е. почему-то списалось еще 100 грн.
Открыв выписку, увидел буквально следующее:
Зображення
Т.е. несмотря на то, что я заранее внес платеж, с меня сняли 100 грн с формулировкой
"Списання штрафу за прострочення внесення суми ОМП"

Вконец обалдев от такой наглости, я набрал горячую линию (спасибо, Алла, что без робота подключаете!). Ответил Александр, таб.номер 36504. Звонок в 20:07 (это для того, чтобы быстро найти).
Он согласился, что неправомерно списаны 100 грн (и 4 копейки, с формулировкой
"Списання пені за прострочену заборгованність")
и зафиксировал мою претензию, пообещав разобраться.

А теперь - самое интересное. Я обнаружил этот минус (в 100,04 грн) чисто случайно. Завтра последний день (РД), с учетом того, что у меня она - 3-го числа.
Если б я это не увидел, завтра мне бы уже насчитали по полной, как штрафнику.
Нормальный ход,не правда ли?

Теперь уже я решил проверить и по второй кредитке, где тоже вносил платеж ("Максимум Ворлд"). И увидел, что там тоже не проведен ОМП, как и по карте "ЭКО-Максимум". Зафиксировал на горячей линии претензию и по этой карте.

Это что получается? Народ вносит платежи, а банк не считает их за погашение (все проведено по счету, если что) и начинает начислять долг?

Нет, все было: манипуляции с тарифами, мелкое жульничество с вводом комиссий задним числом. Но откровенного, прямого воровства я за Альфа-банком еще не замечал.

Уважаемый представитель, я жду объяснений! И простыми извинениями здесь вы уже не отделаетесь!

А всем форумчанам советую внимательно проверить карманы (счета). Может, и у них уже пошарили шаловливые ручки работников Альфа-банка?...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:14

  Искатель написав:Я не ошибся, и пишу это, находясь в здравом уме и трезвой памяти, а также будучи уже несколько лет клиентом "Альфа-банка".

Несколько дней назад погасил сначала по одной, затем по другой кредитке необходимые платежи (по рассрочке). Не обратил внимание, что "красные буквы и цифры", которые обычно в этом случае исчезают, не пропали.

Сегодня внес полную сумму задолженности по КК "ЭКО-Максимум" (расчетная дата - 3е число, т.е. завтра последний день, но я никогда не вношу в последний день, привычка такая). Вечером случайно заглянул в МАБ - и чуть не упал со стула: остаток был на 100 грн (как потом оказалось, на 100,04 грн) меньше, чем должен быть. Т.е. почему-то списалось еще 100 грн.
Открыв выписку, увидел буквально следующее:
Зображення
Т.е. несмотря на то, что я заранее внес платеж, с меня сняли 100 грн с формулировкой
"Списання штрафу за прострочення внесення суми ОМП"

Вконец обалдев от такой наглости, я набрал горячую линию (спасибо, Алла, что без робота подключаете!). Ответил Александр, таб.номер 36504. Звонок в 20:07 (это для того, чтобы быстро найти).
Он согласился, что неправомерно списаны 100 грн (и 4 копейки, с формулировкой
"Списання пені за прострочену заборгованність")
и зафиксировал мою претензию, пообещав разобраться.

А теперь - самое интересное. Я обнаружил этот минус (в 100,04 грн) чисто случайно. Завтра последний день (РД), с учетом того, что у меня она - 3-го числа.
Если б я это не увидел, завтра мне бы уже насчитали по полной, как штрафнику.
Нормальный ход,не правда ли?

Теперь уже я решил проверить и по второй кредитке, где тоже вносил платеж ("Максимум Ворлд"). И увидел, что там тоже не проведен ОМП, как и по карте "ЭКО-Максимум". Зафиксировал на горячей линии претензию и по этой карте.

Это что получается? Народ вносит платежи, а банк не считает их за погашение (все проведено по счету, если что) и начинает начислять долг?

Нет, все было: манипуляции с тарифами, мелкое жульничество с вводом комиссий задним числом. Но откровенного, прямого воровства я за Альфа-банком еще не замечал.

Уважаемый представитель, я жду объяснений! И простыми извинениями здесь вы уже не отделаетесь!

А всем форумчанам советую внимательно проверить карманы (счета). Может, и у них уже пошарили шаловливые ручки работников Альфа-банка?...

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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:21

Мне интересно, во-1, что это было?
Во-2, раз у меня шарахнуло по обоим кредиткам, сомневаюсь, что это был единичный случай.
Поэтому и советую всем проверить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:30

Искатель вийшов на тропу вайни
ховайся хто може
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 6698669967006701
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