Почти 100% не будет.
Насколько я читал новые постановы - НБУ оставил запрет на выдачу валюты с банкоматов в силе.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:02
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:04
curiousobro да, подозреваю, что так. Но вот брать кэш можно, зеленые терминалы Привата берут.
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:58
Re: Альфа-Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:54
Альфа-банк ворует деньги
Я не ошибся, и пишу это, находясь в здравом уме и трезвой памяти, а также будучи уже несколько лет клиентом "Альфа-банка".
Несколько дней назад погасил сначала по одной, затем по другой кредитке необходимые платежи (по рассрочке). Не обратил внимание, что "красные буквы и цифры", которые обычно в этом случае исчезают, не пропали.
Сегодня внес полную сумму задолженности по КК "ЭКО-Максимум" (расчетная дата - 3е число, т.е. завтра последний день, но я никогда не вношу в последний день, привычка такая). Вечером случайно заглянул в МАБ - и чуть не упал со стула: остаток был на 100 грн (как потом оказалось, на 100,04 грн) меньше, чем должен быть. Т.е. почему-то списалось еще 100 грн.
Открыв выписку, увидел буквально следующее:
Т.е. несмотря на то, что я заранее внес платеж, с меня сняли 100 грн с формулировкой
"Списання штрафу за прострочення внесення суми ОМП"
Вконец обалдев от такой наглости, я набрал горячую линию (спасибо, Алла, что без робота подключаете!). Ответил Александр, таб.номер 36504. Звонок в 20:07 (это для того, чтобы быстро найти).
Он согласился, что неправомерно списаны 100 грн (и 4 копейки, с формулировкой
"Списання пені за прострочену заборгованність")
и зафиксировал мою претензию, пообещав разобраться.
А теперь - самое интересное. Я обнаружил этот минус (в 100,04 грн) чисто случайно. Завтра последний день (РД), с учетом того, что у меня она - 3-го числа.
Если б я это не увидел, завтра мне бы уже насчитали по полной, как штрафнику.
Нормальный ход,не правда ли?
Теперь уже я решил проверить и по второй кредитке, где тоже вносил платеж ("Максимум Ворлд"). И увидел, что там тоже не проведен ОМП, как и по карте "ЭКО-Максимум". Зафиксировал на горячей линии претензию и по этой карте.
Это что получается? Народ вносит платежи, а банк не считает их за погашение (все проведено по счету, если что) и начинает начислять долг?
Нет, все было: манипуляции с тарифами, мелкое жульничество с вводом комиссий задним числом. Но откровенного, прямого воровства я за Альфа-банком еще не замечал.
Уважаемый представитель, я жду объяснений! И простыми извинениями здесь вы уже не отделаетесь!
А всем форумчанам советую внимательно проверить карманы (счета). Может, и у них уже пошарили шаловливые ручки работников Альфа-банка?...
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:14
І великий соррі бонус спасе репутацію.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:21
Мне интересно, во-1, что это было?
Во-2, раз у меня шарахнуло по обоим кредиткам, сомневаюсь, что это был единичный случай.
Поэтому и советую всем проверить.
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:30
Искатель вийшов на тропу вайни
ховайся хто може
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 31 січ, 2019 22:20
Искатель
Они изменили правила что надо до 15 заплатить. Написано в документах что надо до 25, но надо до 15 платить.
Можно было бы адекватно сделать в банке чтобы кредит гасился до 15 ИЛИ: 15 через карту или через банкомат/касса до 25.
Вообщем, странное решение платить до 15 числа. Специально сделали 25 число чтобы успеть провести все платежи до конца месяца. А какой смысла в дате 15 числа, не понятно.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 31 січ, 2019 22:23
Это же завтра станут доступны к заказу кредитки (допки) с чипом к максимумам ?
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