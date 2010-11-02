Они изменили правила что надо до 15 заплатить. Написано в документах что надо до 25, но надо до 15 платить.
Можно было бы адекватно сделать в банке чтобы кредит гасился до 15 ИЛИ: 15 через карту или через банкомат/касса до 25.
Вообщем, странное решение платить до 15 числа. Специально сделали 25 число чтобы успеть провести все платежи до конца месяца. А какой смысла в дате 15 числа, не понятно.
Маааааленькое уточнение: там было погашение рассрочек. И конкретная дата. Вот как это выглядит по оставшейся карте: Обратите внимание, "до 30.01", аналогичная дата в СМС-ке.
Погашено 28.01.: Но здесь, как видим, тоже не засчиталось проведение ОМП. И тоже, если бы я не позвонил на ГЛ, сняли бы 100 грн штрафа.
По-моему, Альфа окончательно охренела! Но я это так не оставлю и эту историю сделаю достоянием широкой гласности, благо, инструменты имеются Кстати, повторю еще раз: оператор ГЛ подтвердил неправомочность списания штрафа.
Жду ответа представителя банка на ветке, мои реквизиты у нее есть Я лично отправлял (пусть поищет в почте).
Они изменили правила что надо до 15 заплатить. Написано в документах что надо до 25, но надо до 15 платить.
Можно было бы адекватно сделать в банке чтобы кредит гасился до 15 ИЛИ: 15 через карту или через банкомат/касса до 25.
Вообщем, странное решение платить до 15 числа. Специально сделали 25 число чтобы успеть провести все платежи до конца месяца. А какой смысла в дате 15 числа, не понятно.
Маааааленькое уточнение: там было погашение рассрочек. И конкретная дата. Вот как это выглядит по оставшейся карте: Обратите внимание, "до 30.01", аналогичная дата в СМС-ке.
Погашено 28.01.: Но здесь, как видим, тоже не засчиталось проведение ОМП. И тоже, если бы я не позвонил на ГЛ, сняли бы 100 грн штрафа.
По-моему, Альфа окончательно охренела! Но я это так не оставлю и эту историю сделаю достоянием широкой гласности, благо, инструменты имеются Кстати, повторю еще раз: оператор ГЛ подтвердил неправомочность списания штрафа.
Жду ответа представителя банка на ветке, мои реквизиты у нее есть Я лично отправлял (пусть поищет в почте).
Ваши деньги пошли на досрочное гашение рассрочек, а не на ОМП.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
clientage написав:И РД у вас 7го, а не 3го... судя по скрину И тогда мона выйти на конец ПП 30м января ... шото вы меня путаете
У меня две кредитки По одной (Максимум) РД 7-го. По ней еще ничего не списали. По второй (ЭКО) - 3-го. Вот по ней списали 100 грн.
И все равно не понимаю. У меня было уже одно досрочное погашение рассрочки. И ничего подобного не было, все прошло нормально... Что-то поменялось буквально в январе в правилах?...
В любом случае я устал следить за альфовскими приколами. Вывожу обе карты в ноль и кладу на полку. А в данном случае хочу услышать подробное объяснение, что это было, от представителя банка. А также... почему представитель ГЛ сказал, что все же списание было неправомерным.