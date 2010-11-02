Додано: Чет 31 січ, 2019 22:59

clientage написав: И РД у вас 7го, а не 3го... судя по скрину

И тогда мона выйти на конец ПП 30м января

... шото вы меня путаете И РД у вас 7го, а не 3го... судя по скринуИ тогда мона выйти на конец ПП 30м января... шото вы меня путаете

У меня две кредиткиПо одной (Максимум) РД 7-го. По ней еще ничего не списали.По второй (ЭКО) - 3-го. Вот по ней списали 100 грн.И все равно не понимаю. У меня было уже одно досрочное погашение рассрочки. И ничего подобного не было, все прошло нормально...Что-то поменялось буквально в январе в правилах?...В любом случае я устал следить за альфовскими приколами. Вывожу обе карты в ноль и кладу на полку.А в данном случае хочу услышать подробное объяснение, что это было, от представителя банка.А также... почему представитель ГЛ сказал, что все же списание было неправомерным.