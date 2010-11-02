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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6700670167026703>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:29

  Бекас написав:пипец,как все сложно с теми орехами


Для этого всё и сделано. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:35

  proftpd66 написав:Искатель

Они изменили правила что надо до 15 заплатить. Написано в документах что надо до 25, но надо до 15 платить.

Можно было бы адекватно сделать в банке чтобы кредит гасился до 15 ИЛИ: 15 через карту или через банкомат/касса до 25.

Вообщем, странное решение платить до 15 числа. Специально сделали 25 число чтобы успеть провести все платежи до конца месяца. А какой смысла в дате 15 числа, не понятно.


Маааааленькое уточнение: там было погашение рассрочек. И конкретная дата. Вот как это выглядит по оставшейся карте:
Зображення
Обратите внимание, "до 30.01", аналогичная дата в СМС-ке.

Погашено 28.01.:
Зображення
Но здесь, как видим, тоже не засчиталось проведение ОМП. И тоже, если бы я не позвонил на ГЛ, сняли бы 100 грн штрафа.

По-моему, Альфа окончательно охренела! Но я это так не оставлю и эту историю сделаю достоянием широкой гласности, благо, инструменты имеются :)
Кстати, повторю еще раз: оператор ГЛ подтвердил неправомочность списания штрафа.

Жду ответа представителя банка на ветке, мои реквизиты у нее есть :) Я лично отправлял (пусть поищет в почте).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:36

Re: Альфа-Банк

Зато тем, кто разобрался, можно снимать сливки :)

Осталось полтора часа - давно так не разбирал интерес :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:38

  Искатель написав:
  proftpd66 написав:Искатель

Они изменили правила что надо до 15 заплатить. Написано в документах что надо до 25, но надо до 15 платить.

Можно было бы адекватно сделать в банке чтобы кредит гасился до 15 ИЛИ: 15 через карту или через банкомат/касса до 25.

Вообщем, странное решение платить до 15 числа. Специально сделали 25 число чтобы успеть провести все платежи до конца месяца. А какой смысла в дате 15 числа, не понятно.


Маааааленькое уточнение: там было погашение рассрочек. И конкретная дата. Вот как это выглядит по оставшейся карте:
Зображення
Обратите внимание, "до 30.01", аналогичная дата в СМС-ке.

Погашено 28.01.:
Зображення
Но здесь, как видим, тоже не засчиталось проведение ОМП. И тоже, если бы я не позвонил на ГЛ, сняли бы 100 грн штрафа.

По-моему, Альфа окончательно охренела! Но я это так не оставлю и эту историю сделаю достоянием широкой гласности, благо, инструменты имеются :)
Кстати, повторю еще раз: оператор ГЛ подтвердил неправомочность списания штрафа.

Жду ответа представителя банка на ветке, мои реквизиты у нее есть :) Я лично отправлял (пусть поищет в почте).

Ваши деньги пошли на досрочное гашение рассрочек, а не на ОМП.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:39

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:расчетная дата - 3е число

Даа, т.к. вы отменили рассрочки, то все приходы пошли на их погашение :(
И РД у вас 7го, а не 3го... судя по скрину
И тогда мона выйти на конец ПП 30м января
... шото вы меня путаете :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 31 січ, 2019 22:53, всього редагувалось 3 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:39

  Vorlon написав:Зато тем, кто разобрался, можно снимать сливки :)

Осталось полтора часа - давно так не разбирал интерес :D


Через полтора часа карета превратится в тыкву? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:49

  BBC написав:Ваши деньги пошли на досрочное гашение рассрочек, а не на ОМП.


Это еще почему? Можно с этого места чуточку подробнее?
И при чем тут досрочное гашение рассрочек?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:54

  clientage написав:
  Искатель написав:расчетная дата - 3е число

Даа, т.к. вы отменили рассрочки, то все приходы пошли на их погашение :(


А где вообще это пишется?
Насколько я понимаю, если досрочно отменить рассрочку, то просто надо эту сумму погасить в ближайший РП. Разве нет?...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:56

  Vorlon написав:Зато тем, кто разобрался, можно снимать сливки :)

Осталось полтора часа - давно так не разбирал интерес :D


Категории они отображают утром, а не ночью
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:59

  clientage написав:И РД у вас 7го, а не 3го... судя по скрину
И тогда мона выйти на конец ПП 30м января
... шото вы меня путаете :)


У меня две кредитки :) По одной (Максимум) РД 7-го. По ней еще ничего не списали.
По второй (ЭКО) - 3-го. Вот по ней списали 100 грн.

И все равно не понимаю. У меня было уже одно досрочное погашение рассрочки. И ничего подобного не было, все прошло нормально...
Что-то поменялось буквально в январе в правилах?...

В любом случае я устал следить за альфовскими приколами. Вывожу обе карты в ноль и кладу на полку.
А в данном случае хочу услышать подробное объяснение, что это было, от представителя банка.
А также... почему представитель ГЛ сказал, что все же списание было неправомерным.
Искатель
 
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