clientage написав:
Вернее вы их не погасили, а отменили и т.о. у вас появилась новая текущая задолженность.
ОМП гасится только после РД, т.е. в ПП. Если вносить средства в РП (до РД), то гасится текущая задолженность, а ОМП будет "пересчитан". Вот интерестно как это в вашем случае произошло
Я конечно не такой спец, как IMPRINTER. Но насколько я знаю, досрочное погашение рассрочек просто увеличивает сумму, которая должна быть погашена в ближайшую РД (расчетную дату).
В моем случае я сегодня(!) полностью погасил задолженность (осталась только сумма по одной рассрочке). До этого я вносил платеж по рассрочке, который, собственно, гасится после РД
Конечно, я не исключаю, что этими досрочными погашениями рассрочек что-то себе напортил.
Но в таком случае я хочу детально, подробно, с подневной расшифровкой узнать, что я сделал не так и как это надо было делать.
clientage написав:
Держите нас в курсе
Обязательно!
Если действительно я наступил на грабли, я постараюсь, чтобы это поняли остальные и не повторили мой "подвиг".
Но... давайте дождемся официального ответа
P.S. Я работаю больше, чем с десятком банков. И нигде, повторюсь, нигде такого идиотства, как в Альфе, я не встречал.
"Я устал, я ухожу". Мне надоело, честно... Кредитки идут на полку до лучших времен. Орехи собирать без меня... ДОСТАЛО.