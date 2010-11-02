Додано: Чет 31 січ, 2019 23:13

clientage написав: Вернее вы их не погасили, а отменили и т.о. у вас появилась новая текущая задолженность.

ОМП гасится только после РД, т.е. в ПП. Если вносить средства в РП (до РД), то гасится текущая задолженность, а ОМП будет "пересчитан". Вот интерестно как это в вашем случае произошло Вернее вы их не погасили, а отменили и т.о. у вас появилась новая текущая задолженность.ОМП гасится только после РД, т.е. в ПП. Если вносить средства в РП (до РД), то гасится текущая задолженность, а ОМП будет "пересчитан". Вот интерестно как это в вашем случае произошло

clientage написав: Держите нас в курсе Держите нас в курсе

Я конечно не такой спец, как IMPRINTER. Но насколько я знаю, досрочное погашение рассрочек просто увеличивает сумму, которая должна быть погашена в ближайшую РД (расчетную дату).В моем случае я сегодня(!) полностью погасил задолженность (осталась только сумма по одной рассрочке). До этого я вносил платеж по рассрочке, который, собственно, гасится после РДКонечно, я не исключаю, что этими досрочными погашениями рассрочек что-то себе напортил.Но в таком случае я хочу детально, подробно, с подневной расшифровкой узнать, что я сделал не так и как это надо было делать.Обязательно!Если действительно я наступил на грабли, я постараюсь, чтобы это поняли остальные и не повторили мой "подвиг".Но... давайте дождемся официального ответаP.S. Я работаю больше, чем с десятком банков. И нигде, повторюсь, нигде такого идиотства, как в Альфе, я не встречал."Я устал, я ухожу". Мне надоело, честно... Кредитки идут на полку до лучших времен. Орехи собирать без меня... ДОСТАЛО.