BBC написав:Ваши деньги пошли на досрочное гашение рассрочек, а не на ОМП.
Это еще почему? Можно с этого места чуточку подробнее? И при чем тут досрочное гашение рассрочек?
Вернее вы их не погасили, а отменили и т.о. у вас появилась новая текущая задолженность. ОМП гасится только после РД, т.е. в ПП. Если вносить средства в РП (до РД), то гасится текущая задолженность, а ОМП будет "пересчитан". Вот интерестно как это в вашем случае произошло
Искатель написав:А в данном случае хочу услышать подробное объяснение, что это было, от представителя банка. А также... почему представитель ГЛ сказал, что все же списание было неправомерным.
clientage написав:Вернее вы их не погасили, а отменили и т.о. у вас появилась новая текущая задолженность. ОМП гасится только после РД, т.е. в ПП. Если вносить средства в РП (до РД), то гасится текущая задолженность, а ОМП будет "пересчитан". Вот интерестно как это в вашем случае произошло
Я конечно не такой спец, как IMPRINTER. Но насколько я знаю, досрочное погашение рассрочек просто увеличивает сумму, которая должна быть погашена в ближайшую РД (расчетную дату). В моем случае я сегодня(!) полностью погасил задолженность (осталась только сумма по одной рассрочке). До этого я вносил платеж по рассрочке, который, собственно, гасится после РД Конечно, я не исключаю, что этими досрочными погашениями рассрочек что-то себе напортил. Но в таком случае я хочу детально, подробно, с подневной расшифровкой узнать, что я сделал не так и как это надо было делать.
clientage написав:Держите нас в курсе
Обязательно! Если действительно я наступил на грабли, я постараюсь, чтобы это поняли остальные и не повторили мой "подвиг". Но... давайте дождемся официального ответа
P.S. Я работаю больше, чем с десятком банков. И нигде, повторюсь, нигде такого идиотства, как в Альфе, я не встречал. "Я устал, я ухожу". Мне надоело, честно... Кредитки идут на полку до лучших времен. Орехи собирать без меня... ДОСТАЛО.
Искатель написав:По второй (ЭКО) - 3-го. Вот по ней списали 100 грн.
Сек! А може это пеня за ПРОШЛЫЙ период, за 3е января? мож вы там проштрафились?
Вот тут точно нет. Как в том анекдоте: "От чого нема, дітки, того нема" (слышали?) Я скорее поверю, что что-то с досрочным погашением рассрочек. Но до этого - все чисто. Я даже, как по Максимуму, гашу с запасом. Ну и, повторюсь, я не первый год этими картами пользуюсь Правда, думаю, последний.
Начну с хорошего Я очень рад, что банк стал информировать клиентов о начислении процентов на ДС. Это успокаивает и избавляет от лишних хождений в МАБ. Вот только, как обычно, чуть-чуть недоработали. СМС я получил только-что, в 12.01. Меня это не напрягает, но я знаю много людей, в т.ч. и клиентов Альфы, которые в это время уже давно спят. Они этим процентам могут не очень обрадоваться.