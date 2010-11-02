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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6700670167026703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:03

  Искатель написав:
  BBC написав:Ваши деньги пошли на досрочное гашение рассрочек, а не на ОМП.


Это еще почему? Можно с этого места чуточку подробнее?
И при чем тут досрочное гашение рассрочек?

Вернее вы их не погасили, а отменили и т.о. у вас появилась новая текущая задолженность.
ОМП гасится только после РД, т.е. в ПП. Если вносить средства в РП (до РД), то гасится текущая задолженность, а ОМП будет "пересчитан". Вот интерестно как это в вашем случае произошло

  Искатель написав:А в данном случае хочу услышать подробное объяснение, что это было, от представителя банка.
А также... почему представитель ГЛ сказал, что все же списание было неправомерным.

Держите нас в курсе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:09

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:По второй (ЭКО) - 3-го. Вот по ней списали 100 грн.

Сек! А може это пеня за ПРОШЛЫЙ период, за 3е января? мож вы там проштрафились?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:11

Re: Альфа-Банк

А горішки на максі будуть тіки за кредитні, чи й за свої?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:13

  Vorlon написав:Зато тем, кто разобрался, можно снимать сливки :)
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предлагаете перейти на собачий корм и такси?
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:13

  clientage написав:Вернее вы их не погасили, а отменили и т.о. у вас появилась новая текущая задолженность.
ОМП гасится только после РД, т.е. в ПП. Если вносить средства в РП (до РД), то гасится текущая задолженность, а ОМП будет "пересчитан". Вот интерестно как это в вашем случае произошло

Я конечно не такой спец, как IMPRINTER. Но насколько я знаю, досрочное погашение рассрочек просто увеличивает сумму, которая должна быть погашена в ближайшую РД (расчетную дату).
В моем случае я сегодня(!) полностью погасил задолженность (осталась только сумма по одной рассрочке). До этого я вносил платеж по рассрочке, который, собственно, гасится после РД :)
Конечно, я не исключаю, что этими досрочными погашениями рассрочек что-то себе напортил.
Но в таком случае я хочу детально, подробно, с подневной расшифровкой узнать, что я сделал не так и как это надо было делать.

  clientage написав:Держите нас в курсе

Обязательно!
Если действительно я наступил на грабли, я постараюсь, чтобы это поняли остальные и не повторили мой "подвиг".
Но... давайте дождемся официального ответа :)

P.S. Я работаю больше, чем с десятком банков. И нигде, повторюсь, нигде такого идиотства, как в Альфе, я не встречал.
"Я устал, я ухожу". Мне надоело, честно... Кредитки идут на полку до лучших времен. Орехи собирать без меня... ДОСТАЛО.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:15

  clientage написав:
  Искатель написав:По второй (ЭКО) - 3-го. Вот по ней списали 100 грн.

Сек! А може это пеня за ПРОШЛЫЙ период, за 3е января? мож вы там проштрафились?


Вот тут точно нет. Как в том анекдоте: "От чого нема, дітки, того нема" (слышали?)
Я скорее поверю, что что-то с досрочным погашением рассрочек. Но до этого - все чисто. Я даже, как по Максимуму, гашу с запасом.
Ну и, повторюсь, я не первый год этими картами пользуюсь :)
Правда, думаю, последний.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:10

Время спать

Начну с хорошего :)
Я очень рад, что банк стал информировать клиентов о начислении процентов на ДС. Это успокаивает и избавляет от лишних хождений в МАБ.
Вот только, как обычно, чуть-чуть недоработали. СМС я получил только-что, в 12.01. Меня это не напрягает, но я знаю много людей, в т.ч. и клиентов Альфы, которые в это время уже давно спят. Они этим процентам могут не очень обрадоваться.
Сибарит
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