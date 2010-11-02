Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:55

У меня пакет - который подразумевает бесплатные смс.

Но

С меня списали 8 грн за альфа чек (как оказалось уже 3 месяца списывали - я этого не зечал ранее)

Тем самым бнк ввел мой счет в минус!

Теперь я не могу отключить эту услугу, пока не пополню свою карту.

Тоесть банк будет и дальше загонять меня в минус не давая мне возможности отказаться от этой услуги!!!

это вообще законно??

Даже если я не пользуюсь картой вообще - банк все равно будет и дальше списывать и загонять в минус карту!!!



Это жлобство!

Ни один банк так не делает!

Если человек не пользуется вашими услугами - и не совершает транз - вы все равно списываете с него деньги!

и более того это называется навязывание услуги - потому как отключить ее не возможно без посещения отделения.



Повторюсь в моем пакете было бесплатное иформирование(смс) - банк ввел за это плату не предупредив!

Если бы я знал что будут за это списываться деньги - я бы не пользовался этой услугой!



Короче был норм банк - а теперь отстой!

Пора валить!