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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:08
mfn9
карта закрыта?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:17
chipmunk написав:
А горішки на максі будуть тіки за кредитні, чи й за свої?
И так и так.
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mihasik
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:19
proftpd66 написав: Vorlon написав:
Зато тем, кто разобрался, можно снимать сливки
Осталось полтора часа - давно так не разбирал интерес
Категории они отображают утром, а не ночью
У меня,по максимке, категории были открыты уже пару дней назад. Но я не пробывал выбирать.
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mihasik
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:20
mihasik написав: proftpd66 написав: Vorlon написав:
Зато тем, кто разобрался, можно снимать сливки
Осталось полтора часа - давно так не разбирал интерес
Категории они отображают утром, а не ночью
У меня,по максимке, категории были открыты уже пару дней назад. Но я не пробывал выбирать.
какие там были?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:42
proftpd66 написав:
какие там были?
Я уже не вспомню. Сейчас показывает такси30, ресторан 5, магазины2...
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mihasik
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