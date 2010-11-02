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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6701670267036704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:08

mfn9

карта закрыта?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:17

  chipmunk написав:А горішки на максі будуть тіки за кредитні, чи й за свої?

И так и так.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:19

  proftpd66 написав:
  Vorlon написав:Зато тем, кто разобрался, можно снимать сливки :)

Осталось полтора часа - давно так не разбирал интерес :D


Категории они отображают утром, а не ночью

У меня,по максимке, категории были открыты уже пару дней назад. Но я не пробывал выбирать.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:20

  mihasik написав:
  proftpd66 написав:
  Vorlon написав:Зато тем, кто разобрался, можно снимать сливки :)

Осталось полтора часа - давно так не разбирал интерес :D


Категории они отображают утром, а не ночью

У меня,по максимке, категории были открыты уже пару дней назад. Но я не пробывал выбирать.


какие там были?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:42

  proftpd66 написав:
какие там были?

Я уже не вспомню. Сейчас показывает такси30, ресторан 5, магазины2...
mihasik
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