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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6702670367046705>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:08

mfn9

карта закрыта?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:17

  chipmunk написав:А горішки на максі будуть тіки за кредитні, чи й за свої?

И так и так.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:19

  proftpd66 написав:
  Vorlon написав:Зато тем, кто разобрался, можно снимать сливки :)

Осталось полтора часа - давно так не разбирал интерес :D


Категории они отображают утром, а не ночью

У меня,по максимке, категории были открыты уже пару дней назад. Но я не пробывал выбирать.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:20

  mihasik написав:
  proftpd66 написав:
  Vorlon написав:Зато тем, кто разобрался, можно снимать сливки :)

Осталось полтора часа - давно так не разбирал интерес :D


Категории они отображают утром, а не ночью

У меня,по максимке, категории были открыты уже пару дней назад. Но я не пробывал выбирать.


какие там были?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:42

  proftpd66 написав:
какие там были?

Я уже не вспомню. Сейчас показывает такси30, ресторан 5, магазины2...
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 04:00

Подскажите, если покупка в продуктовом супермаркете была сделана в 19:18 31.01.2019 на карту Максимум, то за неё придет кешбек по январским условиям?
Или за неё придут уже бонусы Cash'U? Если Cash'U, то по каким категориям - январским (т.к. она была в январе) или февральским (т.к. проводка будет в феврале, а этот банк обычно именно так по-дурацкому и считает, и надо, в идеале, в феврале выбирать "Продукты")?

В чатике в Альфа-мобайл ответить не смогли. Написали "создали заявку, ответим 02-02.02.2019". А это вообще бред, т.к. к тому моменту уже покупка проведется и мне будет фиолетово на такой поздний ответ банка.
AlexT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 05:10

ЗображенняГде же теперь кафе и продукты?
Перехожу на Идею
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 07:15

Re: Альфа-Банк

Ну что - какой приз зрительских антипатий за самую ненужную категорию? Цветы и сад в феврале?

Только аптеки порадовали - по будням можно использовать. Больше ничего...

Но у кого есть акцентовская кредитка, то это конечно баловство...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 07:35

  Vorlon написав:Ну что - какой приз зрительских антипатий за самую ненужную категорию? Цветы и сад в феврале?

Только аптеки порадовали - по будням можно использовать. Больше ничего...

Но у кого есть акцентовская кредитка, то это конечно баловство...

Это не баловство.
Кешью-клуб может смело претендовать на 1-е место в конкурсе самых жлобско-надувательских бонусных систем. Начиная от "за 2 гривни - 1 бонус" (это чтобы при округлении меньше выходило) и заканчивая системой списания, все сделано, чтобы максимально затруднить использование этих бонусов.
Если это "коневоды" во главе с Постернаком изобрели, я не удивлен.
В общем, кашель Лаврова - что тут еще добавить.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 07:40

Карта "Максимум", которая при вводе нормальной системы кешбэка была одной из реально интересных карт (даже несмотря на реальный грейс в 30 дней), теперь стала полным фуфлом. Понаблюдаю 2-3 месяца - и пойду закрывать, а кредлимит перенесу лучше на "ЭКО".
Впрочем, глядя, как сдувается "Альфа-банк", думаю, что и та карта недолго просуществует.
В течение года позабираю депозиты (оставлю эквивалент 70к под Ультру) и при первом последующем "чихе"... буду уходить.
Альфа стал первым банком за долгую мою клиентскую жизнь, который уже неоднократно "разочаровал" (скажем мягко) меня.
Солидные банки так себя не ведут.
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